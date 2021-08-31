بعد اتهامه تونس بتصدير الإرهاب.. الدبيبة: نحن شعب واحد في بلدين

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن “ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين تونس وليبيا لن يؤثر على عمق العلاقة الأخوية”، بين البلدين.

وقال الدبيبة، عبر تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، الثلاثاء: ”تعاني أوطاننا من مشكلة الإرهاب وتونس الشقيقة ليست استثناء، ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين لن يؤثر في عمق العلاقة الأخوية“.

وتابع: ”سنظل شعبا واحدا في بلدين“.

وتأتي هذه التدوينة، بعد تصريح سابق للدبيبة، يوم 28 آب/ أغسطس الجاري، وجهه لدول الجوار الليبي.

وقال الدبيبة، مخاطبا التونسيين بشكل ضمني: “لن نقبل باتهامنا بالإرهاب.. أنتم من جلب لنا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام، نحن شعب حر ولا يمكن أن نقبل اتهامنا بالإرهاب“.

وأضاف أن “بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون، لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا، أنتم الذين جلبتموهم لنا، الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا من بعض الدول الجارة“، دون أن يذكر اسم تونس.

والإثنين، أعرب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي خلال لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عن ”استغراب تونس من تصريحات الدبيبة، ورفضها لها“.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إن الجرندي اعتبر هذه “التصريحات مجانبة للحقيقة، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول المنطقة”.

وأشارت إلى أن تونس هي أيضا ”الصوت المدافع عن ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في مجلس الأمن“.

ولفتت الخارجية التونسية، إلى أن الجرندي ذكر أن ”أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، وبأن البلاد مستهدفة بدورها بالإرهاب، وأنّ تونس لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصدير الإرهاب أو مصدرا لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا“.