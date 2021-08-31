اعتبرت تحريضا لاغتيال سعيد.. قصيدة لقيادي في "النهضة" تثير الجدل بتونس‎

أثارت قصيدة نشرها قيادي في حركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، جدلا واسعا في تونس.

واعتبر العديد من النشطاء، أن مضامينها تحرّض على تدبير اغتيال لرئيس الدولة، فيما نفى القيادي من حركة النهضة ذلك.

وتداول نشطاء في موقع ”فيسبوك“، على نطاق واسع، تدوينة لعضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي، تضمنت أبياتا من الشعر التي كتبها، بوصفه شغوفا بالشعر، جاء فيها “ الطلقة الأخيرة، طريقنا مظلمة خطيرة.. توضّؤوا، ولتنزعوا الأمان عن سلاحكم وتفقدوا الذخيرة،، ولتحذروا الخطيئة الكبيرة“.

واعتبر النشطاء، أن الأبيات الأخيرة من القصيدة، تحمل مضامين تحريضية خطيرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي ورد فيها “ ”وسددوا فالطلقة وحيدة أخيرة، فسددوا لا تخطئوا من عطّل ويبطئ المسيرة“.

و ردا على ذلك، دعا البرلماني المنتمي إلى حزب حركة الشعب، حاتم البوبكري، النيابة العامّة إلى فتح تحقيق في هذه القصيدة، واصفا في تدوينة له على حسابه في موقع ”فيسبوك“، ”ماكتبه القيادي الإخواني بفرع تونس ( النهضة) هو بمثابة رسالة مشفرة و كلمة السر للمرور إلى العنف“.

و أعاد الإعلامي معز بن محمود نشر العديد من التدوينات للقيادي في حركة النهضة العربي القاسمي على حسابه في موقع ”فيسبوك“، من بينها هذه القصيدة، وتدوينة أخرى كتب فيها “ نصّب مشانقك و أطلقه الرصاص لا مناص و لا خلاص، إلّا ازاحتك قصاصا بالقصاص“، داعيا بدوره النيابة العامّة إلى التحقيق في الأمر.

و اعتبر الناشط لطفي الوسلاتي، في تدوينة له على حسابه في موقع ”فيسبوك“، أنّ القيادي في حركة النهضة، نشر نصّا في ظاهره قصيدة، وفي باطنه دعوة للقتل و استعمال السلاح، ثم سارع بمحوها خوفا.

وكتب الناشط فتحي خصيبة، في تدوينة على حسابه في موقع ”فيسبوك“، ”لا تُخطئوا من عطّل و يُبطئ المسيرة، هذه دعوة من العربي القاسمي لقتل الرئيس في قصيدته، بعنوان الطلقة الأخيرة ”.

واعتبر الناشط المنجي القاسمي، في منشور على حسابه في موقع ”فيسبوك“، أن المقصود بـ“من عطّل المسيرة“ في قصيدة القيادي في حركة النهضة، هو رئيس الدولة قيس سعيّد الذي عطّل مشروعهم، وبالتالي فهو يدعو إلى قتله.

ومن جهته، أكدّ القيادي في حركة النهضة، أن القصيدة التي يتم تداولها تعود إلى أكتوبر/ تشرين الثاني من العام 2019، قبل تسلمّ قيس سعيد مقاليد الرئاسة، وتابع في تدوينة له على حسابه في ”فيسبوك“، ”هناك فشلة يبحثون عن العنف يؤولون كل ما أكتب إلى مؤامرات و اغتيالات، ونحن نرفض الانقلاب و سنقاومه بالطرق المدنية المتحضّرة“.