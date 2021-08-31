تونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، يوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، وشقيقه، بعد هروبهما إلى الجزائر.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، أذنت للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر“.

وأضاف المصدر أنه ”يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس“.

وكشفت السلطات التونسية، أمس الاثنين، عن القبض على شخص يشتبه في مشاركته في تهريب نبيل القروي إلى الجزائر، وذلك بعد يوم من إعلان توقيفه برفقة شقيقه في تبسة بالجزائر.

وقال مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين التونسية، شوقي بوعزي، إن النيابة العامة أذنت بتوقيف المشتبه به في تهريب رئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي وشقيقه.

ولفت القاضي بوعزي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إلى أن التهم الموجهة إليه هي ”مساعدة شخص على اجتياز الحدود التونسية، ومساعدة شخص على التنصل من المراقبة الإدارية“.

وأكد أن التحقيقات ”ستتواصل للكشف عن بقية الأطراف المشاركة في عملية تهريب الأخوين نبيل وغازي القروي“.

من جانبه، دعا حزب ”قلب تونس“ السلطات الرسمية في تونس والجزائر، إلى تقديم معلومة رسمية عن مصير القروي، فيما قال رئيس كتلة الحزب في البرلمان، أسامة الخليفي، إن القروي ”سيعرض على المحكمة في الجزائر هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يطلب اللجوء السياسي هناك“.