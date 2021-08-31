المغرب يصعّد لهجته: "شعب القبائل" موجود قبل قيام الدولة الجزائرية

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن الجزائر التي ”لا تفتأ تطالب، في كل مناسبة، وبشكل هوسي، بما تزعم أنه تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء المغربية، تنسى أن هناك سكاناً على ترابها يطالبون بتمكينهم من الاستفادة من الحق في تقرير المصير“. وذلك في إشارة إلى منطقة القبائل الجزائرية، والتي يسكنها أمازيغ.

وجاء تصريح السفير المغربي ردا على التصريحات التي أدلى بها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، بشأن حق تقرير المصير لـ“شعب الصحراء الغربية“ و“احتلال للصحراء من قبل المغرب“ خلال ندوة لجنة الـ24 حول منطقة الكاريبي بدومينيكا.

وأكد الدبلوماسي المغربي – وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، مساء الاثنين، أن ”شعب القبائل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية له أيضا الحق في تقرير المصير“.

وزاد متسائلا ”لماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء، وتمضي إلى حد فرض نزاع على المملكة منذ مدة 45 عاما، من قبل مجموعة انفصالية مسلحة؟ ولماذا لا يحق لممثلي شعب القبائل أن يكونوا حاضرين في اجتماع لجنة الـ24 هذا؟ فهم أيضا لهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية بشأن مستقبلهم“.

واستطرد هلال ”الحق في تقرير المصير مبدأ عالمي ومبدأ أممي، ويجب أن يتم توظيفه دون انتقائية ويجب أن يستفيد منه جميع السكان، وخاصة أولئك الذين كانوا تحت احتلال منذ عقود“.

وأعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن أسفه للجوء زميله الجزائري إلى ”الإهانة والقدح والتحقير في رده على حجج المغرب، وهو ما لا يليق بمستوى اجتماع أممي“، معتبرا أن ”الإهانة سلاح الضعفاء“. وفق تعبيره.

وقبل أسابيع، حصل تجاذب بين الجزائر والمغرب حول هذا الملف المثير للجدل.

وكان السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، قد دعا يومي 13 و14 يوليو الماضي إلى ”حق تقرير المصير“ لسكان منطقة القبائل في الجزائر التي ردّت حينها باستدعاء سفيرها لدى الرباط.

دعوة هلال جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وذلك ”على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر“.

وأعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الذي وصفه بـ“غير المبرر تماما“.