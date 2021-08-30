نجلاء المنقوش: نحضر لعقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لتفعيل "مبادرة استقرار ليبيا"

كشفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، من الجزائر، عن تحضير بلادها لتنظيم مؤتمر دولي الشهر المقبل لتفعيل ما أسمتها ”مبادرة استقرار ليبيا“، التي وصفتها بأنها ”أول مبادرة ليبية خالصة“.

ودعت المنقوش، في كلمة ألقتها خلال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم في الجزائر، دول الجوار الليبي إلى ”ضرورة دعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه طرابلس أواخر سبتمبر/أيلول المقبل، لتفعيل المبادرة، وفق مقررات مؤتمري برلين“، حسب تعبيرها.

وقالت الوزيرة الليبية ”إن هدف إعلان مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون القيادة والتوجه وطنيا، وبدعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمساندة الليبيين في تقرير مصيرهم ومستقبلهم انطلاقا من مخرجات برلين“.

وأشارت المنقوش إلى أن المبادرة تتكون من مسارين: عسكري أمني، ومسار اقتصادي، مبينة أن ”المسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا، خاصة مع قرب موعد الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب العمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنيا أو عسكريا“، وفق قولها.

وشددت على ”ضرورة المساعدة في إنجاز انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا للمنطقة بأسرها، بالإضافة الى تأمين وحماية الحدود الليبية؛ لمنع الظواهر الهدامة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر“.

وأضافت أن المبادرة ”تسعى إلى تنفيذ القرارات الأممية وبالأخص القرارات الأخيرة 2570 و 2571 بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 بشأن ليبيا، من خلال وضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى تكريس السيادة الوطنية الليبية، والقرار الليبي، وذلك من خلال وضع مخرجات عمل المجموعة الدولية موضع التنفيذ بالأدوات الأممية والإقليمية“.

واستعرضت الوزيرة ما شهدته ليبيا على مر عقد من الزمن من تجاذبات، وما سببته من خلافات نتج عنها نزاعات مسلحة عانى منها الليبيون، وفقدوا فيها الكثير من ثرواتهم لا سيما البشرية نتيجة التدخلات “الهدامة ” من طرف دول أخرى، في تناقض صريح لكل الأعراف الدولية والمواثيق، وما سببته من تعميق للخلافات وإذكاء للصراعات وتغذيتها“، حسب تعبيرها.

وختمت المنقوش كلمتها بالتأكيد على أن ”الشعب الليبي يتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة نهاية العام الجاري“.