البرلمان الليبي يؤجل مساءلة الحكومة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن جلسة البرلمان الليبي اليوم الإثنين، والتي كانت مخصصة لمساءلة الحكومة، علقت حتى يوم غد الثلاثاء.

وذكر المتحدث في بيان، أن البرلمان عقد جلسته الرسمية اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، وناقش مسألة استجواب الحكومة، والنظر في الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

وبين أن جلسة اليوم الإثنين، توصلت إلى نقاط عدة تتمثل في تشكيل لجنة من النواب من جميع اللجان الدائمة في المجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب.

وأوضح بليحق، أن الجلسة توصلت إلى تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

كما أقرت الجلسة تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة أوجه صرف الأموال من قبل الحكومة وآلية الحصول عليها، ومخاطبة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، للحصول على معلومات كافية قبل الجلسة القادمة.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اتهم الجمعة الماضية، مجلس النواب الليبي بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة له إن ”البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة“ مضيفا أن حكومته أعدت ”برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا“ لكن ”البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة“.

واعتبر الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، أن ”تعطيل الميزانية هو تعطيل للحياة“.

وأضاف ”دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات، ونحن وضعنا فيه أكثر من 25% من الميزانية“.

وعادت الحكومة الليبية وقدمت طلبا عن طريق وزير الدولة لشؤون الحكومة عادل جمعة، طلب فيه من مجلس النواب موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب حتى يتسنى إعداد الردود اللازمة.

وجاء ذلك في خطاب بعثه جمعة إلى رئاسة مجلس النواب ردا على الدعوة الموجهة إلى رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية لحضور جلسة الاستجواب بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وعلل جمعة طلب الحكومة بحاجتها إلى الإعداد المسبق للاستجواب وجمع المعلومات والمستندات اللازمة، وفقا للمادة 188 من القانون رقم 4 لسنة 2014.