يركز على ملفي الانتخابات و"المرتزقة".. انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر

انطلقت اليوم الإثنين، في العاصمة الجزائرية، أعمال اجتماع دول الجوار الليبي، في سعي لدعم ومساندة ليبيا على إنهاء أزمتها، وحل الخلافات بين الأطراف السياسية من أجل إنقاذ خريطة الطريق الأممية والعملية السياسية بالبلاد.

وأفادت تقارير، أن هذا اللقاء الوزاري سيناقش عدة ملفات، على رأسها ملفا الانتخابات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية في أزمة ليبيا.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان و النيجر وتشاد وتونس والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، إن ”دولنا تتعامل جماعيا وفرادى لحلحلة الأزمة الليبية إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به دول الجوار في هذا الشأن“.

وأضاف لعمامرة أن مسار المصالحة في ليبيا ”يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة، ومواصلة العمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة التراب الليبي“.

من جانبه قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مبدأ أساس، توافقت عليه القوى الإقليمية والدولية.

وشدد أبو الغيط، أن خروج تلك القوات من ليبيا، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لأمن دول الجوار، معتبرا أن الاجتماع فرصة مناسبة لتدارس السبل من أجل تجاوز التحديات التي تقف أمام تنفيذ خريطة الطريق بليبيا، مثمنا الدور الجزائري الداعم للمسار السياسي الليبي.

ودعا أبو الغيط إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية، معتبرا أن ذلك أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، مشددا على أن المماطلة في إنجاز خريطة الطريق لن تكون في مصلحة الشعب الليبي.

يذكر أن وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، اجتمع قبل بدء أعمال مؤتمر دول الجوار الليبي، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش.

وأوضحت المنقوش في تصريح لها عقب اللقاء الذي جمعها بالوزير لعمامرة ”نحن اليوم نباشر أول أيام الاجتماعات التشاورية مع دول النطاق والجوار بدعوة من الجزائر، التي عودتنا دائما على اتخاذ خطوات إيجابية داعمة لجهود حكومة الوحدة الوطنية“.

وكان مؤتمر ”برلين 2″، الذي انعقد في شهر حزيران/يونيو المنصرم، قد شدد في بيانه الختامي، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المحدد، وعلى النحو المتفق عليه يوم 24 ديسمبر المقبل.

كما جدد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة، تأكيده على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من أنحاء ليبيا، مع استمرار الحوار الوطني الشامل.