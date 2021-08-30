السلطات التونسية تضبط مشتبها به بتهريب نبيل القروي للجزائر

كشفت السلطات التونسية، الإثنين، عن القبض على شخص يشتبه في مشاركته في تهريب رئيس حزب ”قلب تونس“ إلى الجزائر.

والأحد، أُعلن عن توقيف رئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي وشقيقه، بمنطقة تبسة في الجزائر.

وقال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في ولاية القصرين التونسية، شوقي بوعزي، إن النيابة العامة أذنت بتوقيف المشتبه به في تهريب رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي وشقيقه.

ولفت القاضي بوعزي في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إلى أن التهم الموجهة إليه، ”مساعدة شخص على اجتياز الحدود التونسية ومساعدة شخص على التنصل من المراقبة الإدارية“.

وأوضح أن ”الأبحاث ستتواصل للكشف عن بقية الأطراف المشاركة في عملية تهريب الأخوين نبيل وغازي القروي“.

وأشار بوعزي، إلى أن وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة من محافظة القصرين، الحدودية مع الجزائر، كانت قد ألقت القبض على شخص يشتبه في تهريبه لنبيل وغازي القروي بعد مداهمة منزله بمنطقة بودرياس الحدودية.

وبيّن أن السلطات تلاحق أيضا، ”أحد المهربين المفتش عنهم في قضايا مخدرات الفار حاليا“.

من جانبه، دعا حزب ”قلب تونس“، السلطات الرسمية في تونس والجزائر، إلى تقديم معلومة رسمية عن مصير القروي.

وقال رئيس كتلة ”قلب تونس“ في البرلمان، أسامة الخليفي، إن ”الحزب ينتظر معلومة رسمية من الجانبين الجزائري والتونسي فيما يتعلق بتوقيف نبيل القروي“.

وأضاف الخليفي أن القروي اختار الابتعاد عن المجال الحزبي وأن قلب تونس لم يكن على اتصال به منذ أسبوع، وفق تعبيره.

ولفت إلى رفع حظر السفر عن القروي، الذي لا يعتبر مطلوبا للقضاء التونسي.

وتابع الخليفي، أن ”القروي متفرغ لقضاياه، بالتزامن مع عدم معرفة الحزب، بدخول القروي إلى الأراضي الجزائرية“.

وأشار إلى أن ”معظم السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال اليوم في وضع منع من السفر“، ما يثير تساؤلات عن حقيقة مغادرة رئيس ”قلب تونس“ نبيل القروي.

ووفق ما نقلته الإذاعة، يواجه القروي تهمة الدخول إلى الأراضي الجزائرية بطرق غير رسمية.