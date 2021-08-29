الدبيبة يتراجع عن موقفه الرافض لمساءلة حكومته أمام البرلمان

تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن موقفه الرافض لمساءلة حكومته أمام البرلمان.

ووجه ديوان رئاسة الوزراء، كتاباً كشف النقاب عنه الأحد، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبها فيه بتحديد موضوع مساءلة الحكومة في الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم الاثنين، لإعداد الردود اللازمة لها.

وقال الديوان في كتابه ”نفيدكم بأن كتاب طلب الاستدعاء لم يحدد المواضيع المطلوب الاستجواب بشأنها بشكل دقيق، حتى يتسنى للحكومة الإعداد مسبقاً للاستجواب وجمع المعلومات والمستندات اللازمة لذلك، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 188 من القانون رقم 4 لسنة 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب التي قضت بأن لكل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين“.

وأضاف الديوان “ وعليه.. فإن تعليمات رئيس الوزراء تقضي التنسيق معكم لموافاتنا بنقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق، حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة“.

وأشار الديوان في كتابه إلى ”تعذر حضور رئيس الحكومة لالتزامه بزيارة للخارج معدة من قبل ورود طلب مجلس النواب مساءلة الحكومة“.

ووصل الدبيبة يوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان وأجرى محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ورفض الدبيبة في وقت سابق حضور جلسة الاستجواب النيابية، واتهم مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي يوم الجمعة، قال الدبيبة إن ”البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة“.

وردا على طلب مجلس النواب حضور حكومته للاستجواب، قال الدبيبة ”أحب أن أقول لعقيلة صالح والأخوة في البرلمان إن هناك لجانا متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية، ومن ثم يأتي دور مجلس النواب“.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن في وقت سابق أن ”المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب“.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الأسبوع الماضي، أن الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 آب/ أغسطس بمقر المجلس بمدينة طبرق.

وقال بليحق، إن ”الاستدعاء جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب“.