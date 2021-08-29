الرئيس الجزائري يحدد 27 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا لإجراء الانتخابات المحلية في الـ27 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد.

وتضمن المرسوم، وفقًا لبيان الرئاسة، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من الـ5 إلى الـ15 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان تبون، قد تعهد بأنه ”سيعلن قبل نهاية السنة الجارية حل المجالس المنتخبة“، وهي مجالس البلدية، والمجالس الولائية (مجالس المحافظات)، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو الماضي.

ودعا الرئيس الجزائري إلى ”ضرورة التصدي بقوة لكل من يحاول تقسيم الجزائر والتفريق بين مناطقها وهذا الأمر هو الإجرام بحد ذاته“.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن ”الاستحقاقات المقبلة سينبثق عنها هيئات منتخبة ولائية وبلدية تواكب وتيرة التنمية بفعالية أكثر واستجابة لحاجيات المواطنين، والعمل على توفير شروط الانتقال السريع لبناء اقتصادي متنوع.

وشهدت الجزائر انتخابات تشريعية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 30.20%، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، وقتها.

يشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر تأتي في ظل وضع عام يميزه على وجه الخصوص تفشي جائحة كورونا، الذي شهد عودة لافتة خلال الآونة الأخيرة.

ويضم البرلمان الجزائري غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني، وكامل أعضائه منتخبون، ومجلس الأمة، الذي يوازي مجلس الشيوخ في دول أخرى، وثلثا أعضائه منتخبون، والثلث المتبقي يعينه رئيس الجمهورية.

وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت سابق، فوز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية، التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين المسجلين.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 105 مقاعد، بينما حصل حزب ”حركة مجتمع السلم“ الإسلامي على 64 مقعدا، فيما حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك سابق في الائتلاف الحاكم على 57 مقعدا، بينما حصل مرشحون مستقلون على 78 مقعدا.

وكانت الأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية.