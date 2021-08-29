إذاعة تونسية: توقيف نبيل القروي بعد دخوله بطريقة غير شرعية إلى الجزائر

أوقفت قوات من الأمن الجزائري، رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة ”غير شرعية“ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية وتونسية.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ التونسية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، يوم الأحد، أن ”أمن الحدود الجزائري ألقى القبض على نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي، في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري“.

وأضافت أن ”الأخوين القروي دخلا خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية“.

من جانبها، أكدت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، نبأ اعتقال القروي، مشيرة إلى ”توقيف 4 أشخاص آخرين منهم اثنان يحملان الجنسية التونسية، بالإضافة إلى شقيق القروي“.

ونقلت المصادر عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القروي ”كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية“.

وبحسب إذاعة ”موزاييك“ فإنه ”يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان الاختفاء، بينما ينتظر أن تتم إحالته غدا الإثنين إلى النيابة العمومية المختصة بإحدى محاكم تبسة“.

ولم يصدر -حتى الآن- أي تعليق رسمي من الجزائر أول تونس، حول أنباء اعتقال القروي.

وتغيب رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة التلفزيونية، عن الساحة السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه في حزيران/ يونيو الماضي.

وكان القيادي في حزب قلب تونس جوهر المغيربي، أكد قبل أيام، انقطاع التواصل بين نبيل القروي وكوادر حزبه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول إمكانية سفره إلى فرنسا، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقرر القضاء التونسي، منتصف يونيو، إطلاق سراح القروي. وفي الـ23 من الشهر نفسه، تقرر رفع منع السفر عنه.

ومنذ اختفاء القروي، يعيش حزبه ”قلب تونس“، أزمة داخلية، بعد استقالة عدد من ممثليه وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، عقب القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأعلن منذ أيام الناطق الرسمي باسم الحزب، الصادق جبنون، استقالته من الحزب، معلنا ”تنصله من كل انتماء لهياكله“، مقابل عودته إلى مجال تخصصه الاقتصادي الذي سبق انتماءه إلى الحزب عند تشكيله في عام 2019.

وسبق استقالة الصادق جبنون، إعلان البرلمانية شيراز الشابي، استقالتها من الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، بعد ساعات من إعلان قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية.

وجرى توقيف نبيل القروي، أول مرة في 23 أغسطس 2019، بتهمة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، قبل إطلاق سراحه، مطلع أكتوبر، من العام ذاته.

وتم توقيفه مجددا، في 24 ديسمبر 2020، على خلفية القضية نفسها، وأطلق سراحه في يونيو الماضي.