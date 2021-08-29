يناقش ملفي المرتزقة والانتخابات.. الجزائر تحتضن غدا اجتماعا لوزراء خارجية "الجوار الليبي"

تحتضن الجزائر، غدا الإثنين، مؤتمرا حول ليبيا بمشاركة دول الجوار؛ لبحث التطورات في البلد، ودعم جهود السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام، وسط صعوبات أمنية وسياسية ولوجستية.

ويشارك في المؤتمر، الذي أعلن عن عقده وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر. بالإضافة إلى البلد المُضيف الجزائر وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم، مشاركة وزير الخارجية عثمان الجرندي في هذا المؤتمر، الأول من نوعه في هذا المستوى، منذ اختتام جلسات الحوار في جنيف قبل أشهر.

وينعقد الاجتماع فيما تشهد الساحة السياسية الليبية تعقيدات وخلافات، لا سيما في ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتضمن جدول أعمال وزراء خارجية دول الجوار الليبي 6 نقاط أساسية، أولها تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تجاوز العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، التأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات ”مؤتمر برلين“ وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام الأطراف الليبية بوقف لغة السلاح وحثها على الحوار كآلية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات.

وكانت الجزائر قد احتضنت في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك فيه 7 وزراء خارجية من الدول المجاورة لليبيا إضافة إلى ألمانيا.

واختتم الاجتماع حينها، بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها ”التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضوا فيه، ورفض التدخلات الخارجية، ورفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا“.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها ”منتدى الحوار الليبي“، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.