"النواب" الليبي يتمسك بجلسة مساءلة الحكومة رغم انتقادات الدبيبة

جدد مجلس النواب الليبي يوم الأحد، تأكيده أن جلسة مساءلة حكومة عبدالحميد الدبيبة، ستعقد غدا الإثنين، رغم اتهام الأخير له بـ“عرقلة“ عمل حكومته.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة البرلمان المقررة يوم الإثنين سيكون البند الرئيسي فيها متعلقا بمسائلة الحكومة.

وأوضح بليحق في بيان نشر على صفحة الناطق باسم البرلمان الليبي على فيسبوك، الأحد، أن ”الجلسة لا تحتاج إلى نصاب لأنها تعتبر معلقة حسب آخر جلسة عقدت في الأسبوع قبل الماضي“.

وأضاف البيان أن ”الجلسة ستستكمل ما تم نقاشه في الجلسة السابقة المعلقة، وفق المواضيع المطروحة في حينها“، لافتا إلى أن ”قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية ضمن البنود القائمة في جلسة الغد“.

وبين بليحق أن ”بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه“.

ويأتي تمسك مجلس النواب الليبي، بعقد جلسة مساءلة الحكومة، بعد يومين من اتهام الدبيبة، له، بـ“عرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر وواضح ومقصود“.

ووصف الدبيبة في كلمة وجهها للشعب الليبي، الجمعة الماضية، أن ”تعطيل“ مجلس النواب للميزانية ”هو تعطيل للحياة“.

وردا على طلب مجلس النواب حضور حكومته للاستجواب، قال الدبيبة: ”أحب أن أقول لعقيلة صالح والأخوة في البرلمان إن هناك لجانا متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية، ومن ثم يأتي دور مجلس النواب“.

وأضاف: ”دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات، ونحن وضعنا فيه أكثر من 25% من الميزانية“.

وكان الناطق باسم البرلمان الليبي، قد بين في تصريحات سابقة، أن البرلمان ”يستند في طلب استدعاء الحكومة على مذكرة تقدم بها مجموعة من أعضاء مجلس النواب، من بينهم نواب إقليم برقة، وتمحورت حول ضعف أداء الحكومة“.

ونوه إلى أن ”المادتين 188 و192 من القانون رقم 04 لسنة 2014، تنص على أنه من حق النواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب أن يتم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام البرلمان في جلسة علنية“.

ويشير مراقبون للشأن الليبي إلى أن أمر سحب الثقة لا يحتاج إلا لجلسة كاملة النصاب، خاصة أن المادة 192 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 تنص على أن ”سحب الثقة من الحكومة يكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه“، والأغلبية المطلقة تعني نصف عدد الحضور من النواب + 1 وليست الأغلبية الموصوفة التي تعني 120 عضوا.