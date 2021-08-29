تعيين الروسي إيفانكو مبعوثا خاصا في الصحراء الغربية.. هل يحرك المياه الراكدة؟

عادت قضية الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث السياسية في المغرب، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة، الجمعة، عن تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثاً أممياً خاصاً في الصحراء المتنازع عليها، ورئيساً لبعثة ”المينورسو“ خلفاً للكندي كولين ستيوارت.

وتأتي هذه الخطوة الأممية في ظل دخول المسار السياسي لقضية الصحراء الغربية مرحلة الجمود، منذ استقالة المبعوث الأممي الألماني هورست كولر، في شهر أيار/مايو 2019.

وظل الغموض يكتنف الاسم الذي سيشغل منصب المبعوث السابق كولر، الذي استطاع لمّ شمل كافة أطراف النزاع ”المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو“ على طاولة مستديرة في جنيف.

ويبدو أن مهمة العثور على خليفة كولر لم تكن مسألة ليست بالسهلة بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة وإما تم رفضهم من قبل أحد أطراف النزاع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن، في أيار/مايو الماضي، أنه رشح 13 شخصية لهذا المنصب المثير للجدل.

وقال غوتيريش: ”لقد اقترحنا ثلاثة عشر مبعوثا من قبل دون جدوى، ويجب الإسراع في تعيين المبعوث الأممي للدفع بوتيرة جهود التسوية وبعث مسار المفاوضات“.

وحيال ذلك، قال عبدالفتاح الفاتحي، مدير ”مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية“، إن مهمة الروسي ألكسندر إيفانكو تنحصر في إدارة الجانب الإداري للبعثة الأممية في الصحراء، حيث سيقوم بمراقبة تطبيق الاتفاق العسكري ورفع تقارير إلى الأمين العام، مشيرا إلى أن مهمة البحث عن حل سياسي تبقى موكلة للمبعوث الشخصي للأمين العام الذي لم يعين بعد.

واستبعد الفاتحي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، حدوث تغيير في مسار الملف بعد وصول إيفانكو إلى هذا المنصب أو حتى بعد تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء، وذلك بالنظر إلى الوضع المتوتر بين المغرب والجزائر.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن الثلاثاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وذلك ”على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر“، وفق تعبيره.

وأعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الذي وصفه بـ“غير المبرر تماما“، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير المختص في قضايا الساحل والصحراء، أن ”الجزائر وهي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ربما أحست أيضا بأن المغرب بات يجرها إلى زاوية الحوار في ما يخص قضية الصحراء“. لافتا إلى أن المجتمع الدولي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل من المرتقب أن يحدد مزيدا من معايير شكل التفاوض، والتي من شأنها أن تزيد من ضغط قبول التفاوض على الجزائر“.

ورأى الفاتحي أن الحل يتمثل في حدوث توافق في الحوار بين المغرب وجارته الشرقية الجزائر.

وكرّس القرار رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، العام الماضي، موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى ”حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم“ لقضية الصحراء ”قائم على التوافق“.

وشكّل الملف الصحراوي أزمة وتوتراً مستمرين بين أكبر بلدين في المغرب العربي وشمال أفريقيا، وانعكس ذلك على حركية التعاون الثنائي بينهما والمتعدد ضمن إطار الاتحاد المغاربي المعطل.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.