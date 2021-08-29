ما تداعيات قطع العلاقات بين المغرب والجزائر على منطقة الساحل الأفريقي؟

تلقي القطيعة بين المغرب والجزائر بظلالها على ملفات إقليمية، لا سيما على منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد توترا متصاعدا، مع اقتراب الانسحاب الفرنسي الجزئي منها، وفق ما يؤكده محللون.

ويخشى متابعون للشأن المغاربي والأفريقي من أن تصعيد التوتر بين الجزائر والرباط، لا يزيد المنطقة إلا توترا، خاصة بملف منطقة الساحل الساخنة أصلا، مع المتغيرات الميدانية في هذه المنطقة.

وقال المحلل السياسي المهتم بالشأن الجزائري، ماجد البرهومي إن ”القرار الجزائري قطع العلاقات مع المغرب، يبدو في ظاهره شأنا يهم الجزائر والمغرب، لكن بالنظر إلى العمق الاستراتيجي لهاتين الدولتين في العلاقة بمنطقة الساحل الأفريقي، تبدو تداعيات القطيعة خطيرة على المستوى السياسي كما الأمني“.

وأضاف البرهومي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”الحكومة الجزائرية قد تستفيد داخليا من هذا القرار، ولكن تصلب موقفها حيال النزاع مع المغرب قد يضعف تماسك الجهد الدولي، الذي تقوده باريس، من أجل إرساء السلام في منطقة الساحل، التي تمثل الجزائر واحدة من الأطراف الفاعلة فيها، والتي يراهن عليها الغرب في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا والساحل“.

من جانبه، رأى المحلل السياسي، محمد العبيدي، أنه ”بعد إعلان باريس نيتها الانسحاب العسكري جزئيا من منطقة الساحل، بحلول نهاية العام الحالي، اتجهت الأنظار إلى الجزائر، وساد حديث عن احتمال تدخل عسكري جزائري في المنطقة لتأمين حدودها ومكافحة تمدد الجماعات المتشددة، لا سيما بعد تعديل الدستور الجزائري، بما يتيح للجيش المشاركة في أعمال عسكرية خارج الحدود“.

وأوضح العبيدي أن ”الخطوة التي اتخذتها الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب، قد تنسف كل تلك التصورات وتجعل من الصعب على الرئيس عبد المجيد تبون، فتح جبهات متعددة للصراع، مع حالة التوتر الشديد التي يعيشها مع المغرب، ومن المحتمل أن تضعف مشاركة وفاعلية الجزائر في جهود مكافحة الجماعات المتشددة في منطقة الساحل، الأمر الذي ينعكس سلبا على الجهود الدولية في هذا المجال“.

واعتبر المحلل السياسي، وصفي بصيلة، أن ”قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب لا يمنع البلدين من استكمال جهودهما لمكافحة تمدد الجماعات المتشددة وتسللها نحو أراضيهما، فالجزائر تجمعها ارتباطات جغرافية وعرقية بين المجتمعات القاطنة في جنوب البلاد وشمال مالي، ما يعني أن تأمين الحدود والحرص على استقرار منطقة الساحل يبقيان مسألة أمن قومي للجزائر ومن المستبعد أن تتأثر بالتطورات الاخيرة“.

وأضاف بصيلة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ ”بالنسبة للمغرب، فقد أعلن التزامه مرارا بالانخراط في جهود إرساء السلام في هذه المنطقة عبر القنوات الدبلوماسية، ودعا إلى اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة قضية الساحل، ما يعني أن قطع العلاقات مع الطرف الجزائري لن يثني المغرب عن القيام بهذا الدور“.

ورجح أن ”يطرح المغرب مبادرات للحل في منطقة الساحل، حفاظا على وزنه الدبلوماسي في المنطقة، وحرصا منه على افتكاك الدور الريادي للجزائر في هذا المجال“.