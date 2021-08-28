تونس.. إجراء تعيينات واسعة في الحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء السبت عن تعيينات جديدة واسعة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني.

و أفادت وزارة الداخلية، في بيان لها بتنصيب العميد رضوان الحطاب الطرابلسي متفقدا عاما للحرس الوطني، و كمال خميس المحجوب مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني، فيما تم تعيين ماهر فرج بوعفصون مديرا عاما لحرس الحدود.

كما أعلنت تعيين العميد سامي محمد الحمزاوي مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني، فيما تم تنصيب العميد محمد فارس محمد بن شعبان مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني، بينما كلف العميد حسام صلاح قوتة بتولي منصب مدير عام لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر مؤخرا، إجراء تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

ويأتي إدخال تعديلات على المؤسسة الأمنية، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وشملت الإعفاءات التي قام بها سعيد، وزراء الداخلية والدفاع والعدل وقيادات أمنية عليا في وزارة الداخلية، من بينهم المدير العام لجهاز المخابرات، لزهر لونغو، والمدير العام للأمن الوطني.

وأصدر سعيد في 26 يوليو/تموز الماضي، أمرا رئاسيا، يتولى بموجبه الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد ووزراء جدد فيها.

كما أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وتجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني في تونس.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد يوم من إقالة الحكومة، قبل أن يكلف رضا غرسلاوي بتسيير شؤون الوزارة مؤقتا.