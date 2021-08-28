اتحاد القبائل الليبية: الإرهاب الذي تتعرض له تونس وليبيا تدعمه تركيا

أكد اتحاد القبائل الليبية، السبت، أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب المدعوم من تركيا.

وأشاد الاتحاد في بيان، بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين متوجهاً ”بأسمى عبارات الود والاحترام والتقدير إلى الشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة“.

وشدد على أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية “ أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف“ على حد تعبير البيان.

وبين الاتحاد أن ”الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس تدعمه تركيا التي ترسل الطائرات محملة بالمرتزقة والإرهابيين، وهذا موثق بالأدلة، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي“.

واتهم البيان تركيا بـ“تجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن شرفهم، وتستخدم المفتي المعزول الصادق الغرياني في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا“.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه للشعب التونسي قائلاً “ لن ندخر جهداً في مواصلة العمل على تطوير علاقاتنا بكل السبل، ونقول للرئيس قيس سعيد، إن الشعب الليبي يقدر لك كل المواقف الشجاعة والمشرفة تجاه شعبنا“.

وكان عدد من المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس هاجمت القيادة التونسية على خلفية أنباء تداولتها وسائل إعلام تونسية عن محاولة إرهابيين التسلل الى تونس من ليبيا، بهدف دعم حركة النهضة في مواجهة الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ قراراً بتجميد مجلس النواب المسيطر عليه من حركة النهضة.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، قرارات الرئيس التونسي بـ“الانقلاب“.

وحذر الصادق الغرياني، في قناته “ التناصح“ التي تبث من تركيا، الشعب التونسي مما أسماه الانقلاب الناعم، ومن الخداع وتكرار السيناريو المصري في تونس مندداً بما قال إنه “ انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد، وتجميد مجلس النواب التونسي“.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية توقيف عشرات السوريين الذين حاولوا التسلل إلى تونس من ليبيا، بعد يومين من إعلان الرئيس التونسي كشف مخطط إرهابي كان يستهدف اغتياله.

وأكدت مذكرة من مكتب البوليس الدولي “ الإنتربول“ في تونس، وجود نحو 100 إرهابي يتدربون في قاعدة الوطية الجوية التي تشرف عليها القوات التركية، وهو أمر نفاه وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، في معرض رده على المذكرة.

وفي كلمته الأخيرة للشعب الليبي انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تونس ضمناً حين قال ”أنتم من جلب لنا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام“.