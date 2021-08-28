تصريحات الدبيبة تثير غضبا واسعا في تونس

أثارت تصريحات رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التي اتّهم فيها تونس ضمنا بتصدير الإرهاب لبلاده، موجة غضب واسعة لدى التونسيين.

وعبّر رئيس الحكومة الليبية عن امتعاضه من اتهام دولة جارة لبلاده بالإرهاب، وذلك في إشارة إلى تونس، و تساءل في السياق ”من أين وفد علينا أكثر من 10 آلاف إرهابي؟ لقد أتوا من الخارج و خاصّة من بعض الدول المجاورة“.

و قال الدبيبة إنّه أرسل وفدا إلى تونس للتفاهم بخصوص اتهامهم بالإرهاب، مضيفا “ إن كانت تونس تريد بناء علاقات حقيقية لا بدّ من احترام دول الجوار ، لأن ليبيا متفطنة لكل الألاعيب الدولية“، حسب تعبيره.

و تأتي تصريحات الدبيبة، ردا على تقارير تونسية، قالت إن المئات من العناصر المتطرفة في ليبيا، تستعد لدخول تونس للقيام بأعمال فوضى، وتنفيذ مخططات إرهابية.

وعبر نشطاء تونسيون عن استيائهم من تصريحات الدبيبة، متهمين إياه بالتحامل على تونس، لكونه اختار الردّ على تقارير إخبارية فيما لم يصدر عن السلطات التونسية أي إساءة تجاه ليبيا، على حد قولهم.

و قال الإعلامي سمير الوافي، في منشور على حسابه في موقع ”فيسبوك“، إنّ ”الحنكة السياسية خذلت الدبيبة“، معتبرا أنه تحامل على تونس وتطاول عليها بانفعال ”لا يليق برجل دولة عمره السياسي لا يساوي 1 % من تاريخ العلاقات بين البلدين“، حسب تعبيره.

وتابع الوافي ”تونس لم يصدر منها أي موقف رسمي خلال المدة الاخيرة يتهم ليبيا باحتواء إرهابيين …وكل ما نشر هي تقارير إعلامية أغلبها مصدرها ليبي ونقلتها وسائل الإعلام التونسية…وحتى وثيقة مكتب الانتربول التي راجت وانتشرت سربتها وسائل اعلام ليبية…وهناك نائب ليبي أكد تلك التهديدات في تصريحاته بقطع النظر عن مصداقيته…!“.

وردّ الباحث محمد ذويب ، على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وكتب في منشور على صفحته في موقع ”فيسبوك“، ”بعد أن فشل في إيجاد حل لمشاكل بلاده ورفض إحراج حلفائه الأتراك وإيقاف عربدتهم واجرام ميليشياتهم على كامل التراب الليبي يحاول اليوم في خطابه تبرير فشله عبر تصدير أزمة حكومته إلى تونس حيث ذكر اليوم “ أن تونس صدّرت لبلده عشرة آلاف إرهابي “ ولكنه رفض ذكر بقية الحقيقة ولم يقل من المسؤول عن تسفير هذا الشباب المغرر به إلى بؤر التوتر من ليبيا إلى سوريا إلى العراق وغيرها .“

و من جهته اعتبر المكلف بالإعلام باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية) غسّان القصيبي، في تدوينة على حسابها في موقع ”فيسبوك“، أن ترويج الأكاذيب و الأخبار المغلوطة في تونس كان سببا لمهاجمة الدبيبة لتونس، في سياق الدفاع عن بلاده.

وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب الصحفي عبد اللطيف دربالة، أن سكوت السلطات الرسمية في تونس خلال الأسبوع الماضي، بعد تداول تقارير محلية تؤكد وجود إرهابيين في ليبيا يخططون لاستهداف تونس كان سبب الغضب الليبي.

وتابع دربالة “ردّ رئيس الحكومة الليبي كان قاسيا وربّما تعدّى الحدّ.. وللأسف فقد ذكّر بكون البلد المصدّر للإرهابيّين في الواقع كان تونس.. وأنّ الكثير من الإرهابيّين التونسيّين حاربوا في ليبيا فعلا.. لكن عدد الإرهابيّين الليبيّين الذين قد يكونوا نفّذوا عمليّات في تونس لا يكاد يُذكر.. ”