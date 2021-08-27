الدبيبة: البرلمان يعرقل عمل الحكومة الليبية بشكل مقصود

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل ”مستمر وواضح ومقصود“، ورأى أن أسباب التعطيل كلها ”واهية وغير صحيحة“.

واعتبر الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، أن ”تعطيل الميزانية هو تعطيل للحياة“.

ورداً على طلب مجلس النواب حضور حكومته للاستجواب، قال الدبيبة: ”أحب أن أقول لعقيلة صالح والأخوة في البرلمان إن هناك لجانا متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية، ومن ثم يأتي دور مجلس النواب“.

وأضاف: ”دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات، ونحن وضعنا فيه أكثر من 25% من الميزانية“.

وأبدى الدبيبة رفضه لدعاوى النواب بأن الميزانية مرتفعة، قائلاً إن ”التعطيل والتراكمات التي حدثت في الماضي هذه تحتاج إلى ميزانية أخرى إضافة للميزانية“، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن ”الميزانية لم تزد على ما صرف خلال السنوات الخمس الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا“.

وأشار إلى أنه لم يعترض على الزيادات التي أقرها مجلس النواب على بند المرتبات، لأنها ”تحسن من أوضاع الناس“، وأنه عدل الميزانية وفقاً لطلبات النواب، ووافق على تشكيل لجان للنظر في الميزانية وإعدادها بناء على الميزانيات السابقة وقدمها للبرلمان، لكنهم ”ضيعوا الفرصة على الحكومة للبدء في العمل“.

وتابع أنه ”بدون دعم كامل من البرلمان كأنك تقود مركبة بدون وقود“.

ودافع الدبيبة عن حكومته قائلا إنها ”حكومة جميع الليبيين“.

وشدد الدبيبة على أن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأن حكومته وضعت خطة عمل لتحقيق هذه الغاية.

ووعد الدبيبة الليبيين بقرب حل مشكلة الكهرباء مع نهاية العام الجاري.

وقال إن ”مشروع عودة الحياة لإنقاذ برنامج التنمية سيشمل كل مناطق ليبيا، وهو مشروع قديم منذ 10 سنوات وتمت إعادة إحيائه“.

وأضاف: ”سيتم حفر 307 آبار في المناطق المحتاجة للمياه، كما ستتم صيانة جميع محطات التحلية في ليبيا على المدى المتوسط، لحل مشكلة المياه“.

ورأى الدبيبة أن“ الاعتماد على النفط مشكلة كبيرة ولا بد من استخدام مخزون الخام الموجود لدينا بأسرع وقت ممكن، والتفكير في الطاقات البديلة“.

وقال إن حكومته نجحت في التعامل مع وباء فيروس كورونا، مضيفا: ”قدمنا لقاح كورونا لمليون مواطن ولدينا أكثر من 3 ملايين جرعة، ولا بد من تطعيم أكثر من 5 ملايين ليبي في أقرب وقت“.

وأشاد الدبيبة بالأجهزة الأمنية في مدينة طرابلس، قائلاً إنها ”تتمتع بالأمن والأمان، والخروقات التي تحدث فيها لا تزيد عما قد يحدث في أي عاصمة أخرى“.