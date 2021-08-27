تونس.. نقل البرلماني فيصل التبيني من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته

نقل البرلماني التونسي فيصل التبيني من السجن إلى أحد المستشفيات بعد تدهور وضعه الصحي على خلفية الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه مؤخرًا، وفق ما أكدته تقارير إخبارية تونسية، اليوم الجمعة.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، عن مصدر طبي بمستشفى محافظة الكاف (شمال غرب البلاد)، تأكيده أن حالة التبيني مستقرة، بعد نقله، اليوم، من سجن مدينة السرس في محافظة الكاف إلى أحد مستشفيات المحافظة، قبل تحويله إلى مستشفى في العاصمة تونس.

وأفادت تقارير محلية أن التبيني يشكو آلامًا حادة في الظهر، وحالة إغماء جراء دخوله منذ مدة في إضراب عن الطعام في المستشفى، ما استوجب نقله إلى العاصمة تونس لإجراء فحوصات دقيقة.

وفي 9 آب/أغسطس الجاري، كشف رئيس هيئة مكافحة التعذيب (هيئة مستقلة) فتحي الجراي، أن البرلماني فيصل التبيني دخل في إضراب عن الطعام، لتسريع محاكمته وإعادة عرضه على التحقيق، بعد إيداعه السجن في الأيام الأخيرة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (شمال غرب البلاد) أصدرت يوم 2 آب/أغسطس الجاري، مذكرة إيداع بالسجن ضد التبيني على خلفية قضية جزائية رفعها ضده أحد القضاة، اشتكى فيها من سبه من قبل البرلماني.

وتم في اليوم ذاته، توقيف البرلماني التبيني بعد قرار رئيس الدولة قيس سعيّد الذي اتخذه، يوم 25 تموز/يوليو الماضي، وصدر بعد 4 أيام في الجريدة الرسمية، والمتعلق بسحب الحصانة من أعضاء المجلس النيابي.

وأعلن التبيني فور توقيفه، من خلال تدوينة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، أنه يؤيد كل القرارات التي من شأنها إصلاح الوضع السياسي في البلاد، بينما كشف محاموه في الأيام الأخيرة عن مساعٍ صلحية مع الشاكي، بهدف إسقاط التهم الموجهة إليه، ما من شأنه أن يسرع في مغادرته السجن.

ويعد التبيني، الذي يرأس حزب صوت الفلاحين، من بين أكثر النواب إثارة للجدل بسبب مواقفه المعارضة من الحكومات المتعاقبة.

ودخل التبيني البرلمان للمرة الأولى، العام 2014، ليكون نائبًا مستقلًا، وأعيد انتخابه العام 2019، إذ انتمى إلى الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي قبل الاستقالة منها في وقت سابق.