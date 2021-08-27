لماذا التزمت تونس الصمت حيال قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب؟

يطرح صمت الدبلوماسية التونسية حيال إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، قراءات متباينة بشأن دلالات الموقف التونسي، ومدى تمسك تونس بمبدأ الحياد الإيجابي كلما تعلق الأمر بالشؤون الداخلية لدول الجوار.

ومنذ إعلان الجزائر، الثلاثاء الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية بالمغرب، لم يصدر أي موقف رسمي تونسي، سواء من رئيس الجمهورية قيس سعيد أو من وزارة الخارجية.

وقال مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية التونسية، رفض الكشف عن هويته، لـ ”إرم نيوز“، إن ”صمت تونس لا يعني عدم الاهتمام بتطورات الوضع في المنطقة، ولا بمستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب، وإنما مرده عدم التدخل في الشأن الداخلي لدول الجوار ولسائر الدول، وهذه هي الفلسفة التي تعتمدها الدبلوماسية التونسية منذ عقود“.

وأضاف المصدر أن ”إعلان الجزائر قطع علاقاتها من جانب واحد مع المغرب، يعني أن القرار سيادي، ولا يمكن التدخل به، ومثل هذه المواقف تقتضي اعتماد مبدأ الحياد الإيجابي، والوقوف على مسافة واحدة من البلدين الجارين اللذين تجمعهما بتونس علاقات قوية“، بحسب تأكيده.

من جانبه، علق الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي بأن ”تونس لا يمكن أن يكون لها موقف مع أو ضد الخطوة التي اتخذتها الجزائر، لأنه شأن يهم الجزائر وهي حرة في اتخاذ قراراتها“، مضيفًا أن الدبلوماسية التونسية كان بإمكانها أن تقول ”نحن مع التوافق والوئام، وأن تعود العلاقات إلى ما فيه مصلحة للمنطقة، وما إلى ذلك من الكلام الدبلوماسي، أو الأقل درجة من الدبلوماسية“ وفق وصفه.

وأوضح العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”المشكلة القائمة بين الجزائر والمغرب كبيرة ومعقدة، والملفات ثقيلة، وليست مجرد أزمة عابرة يمكن تجاوزها من خلال وساطة“، مشيرًا إلى أن هناك تبادل تحريك ملفات بين المغرب والجزائر وأساسًا ملف الصحراء الغربية مقابل ملف القبايل“.

وأكد أنه ”من الأفضل أن تنأى تونس بنفسها عن هذا الصراع“، معتبرًا موقفها بأنه ”موقف حكيم، وإن كانت هناك تحركات لتطويق الخلافات يمكن أن تجري في الخفاء“.

بدوره، ذهب المحلل السياسي هشام الحاجي في الاتجاه ذاته حين اعتبر أن ”غياب موقف تونسي واضح من الأزمة يصب في صالح الدبلوماسية التونسية التي تزن خطواتها ومواقفها جيدًا، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها الطيبة بدول الجوار بعيدًا عن الصراعات الداخلية، كما هو الشأن في ليبيا، أو الصراعات بين الدول كما هو حال المغرب والجزائر“.

وأكد الحاجي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”الدبلوماسية التونسية دأبت على اتخاذ مثل هذه المواقف المحايدة كلما تعلق الأمر بدول الجوار، خاصة أن التجربة أثبتت أن المصالح التونسية تتضرر كلما تم الانحراف عن هذا التوجه“، مشيرًا في هذا السياق إلى التعاطي مع الأزمة الليبية في وقت ما، وظهور ما يمكن اعتباره دبلوماسية موازية أساءت إلى العلاقات بين البلدين، وأقحمت تونس في سياسة المحاور التي تسعى إلى أن تنأى بنفسها عنها“.

من جانبه، اعتبر الدبلوماسي السابق أحمد ونيس أن ”الموقف التونسي الصامت مؤسف، ويوحي بالدخول في ظل هيمنة النظام الجزائري“، وفق تعبيره.

وقال في تصريح لإذاعة ”إكسبرس“ إنه من الضروري إيضاح الموقف التونسي والتعبير عن عدم قبول تونس لغلق المسالك الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

ودعا ونيس الدبلوماسية التونسية إلى ”القيام بواجباتها حتى تحافظ على موقعها عند الاقتراب من عودة العلاقات بين الأطراف المغاربية المتخالفة“.