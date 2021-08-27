الجيش الجزائري يعتقل "إرهابيا خطيرا" التحق بالمتشددين منذ 1994

بدأت السلطات الجزائرية التحقيق مع ”إرهابي خطير“ يدعى لعور فهيم، الذي أعلن الجيش الخميس القبض عليه في محافظة جيجل.

ويعدّ لعور فهيم، واسمه نعيم، واحدا من العناصر المتشددة التي لاحقها الجيش الجزائري طويلا، وهو من مواليد سنة 1970، والتحق بالعمل المتشدد سنة 1994 حين انضم إلى الجماعة المسلحة التي كانت تنشط في تلك الفترة بمحافظة سكيكدة، وتم تكليفه بمعالجة الجرحى.

وقال لعور فهيم في اعترافاته الأولى أمام التحقيق، إنه في السنوات الأخيرة، ونظرا للضغط الكبير لعناصر الجيش على معاقل المتشددين، أصبح هناك نقص في التمويل، وأصبح هناك ضعف كبير في هذه الجماعات المتشددة، وفق ما نقلته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.

وأضاف لعور فهيم: حاليا تعيش باقي الجماعات المتشددة في ”ظروف قاسية جدا“.

وقالت الصحيفة إن ”الجيش الجزائري تمكن خلال عملية القبض على لعور فهيم، من تدمير مخبأ للمتشددين يحتوي على ملابس ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية“.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، أن ”العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، الأول كان بحوزة المتشدد، والثاني تم ضبطه بعد استغلاله، و4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان“.

وأضاف البيان: ”كما تم استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 110 آلاف دينار جزائري، وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة“.

وتعتبر مرتفعات محافظة جيجل منذ تسعينيات القرن الماضي بؤرة لتمركز الجماعات المتشددة الناشطة تحت لواء تنظيم ”القاعدة“ ثم ما يعرف بـ“تنظيم القاعدة ببلاد المغرب“، ونفذت عدة عمليات ضد أهالي المناطق المجاورة.

ومنذ مطلع 2021، كثف الجيش الجزائري ضرباته الاستباقية ضد معاقل هذه الجماعات المتشددة بعدد من مناطق البلاد خصوصاً الوسطى والشرقية، بعد أن تعهد بأن يكون عاما لـ“القضاء على فلول الإرهاب وقطع دابرهم من البلاد“ وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الجزائرية.