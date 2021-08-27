السفير الأمريكي بليبيا: واشنطن تدعم إجراء الانتخابات في موعدها وتعمل على إنجاحها

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ، أن الولايات المتحدة، تعمل على إنجاح الانتخابات الليبية وإجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند في لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، جرى في تونس، إن الولايات المتحدة ”تدعم الانتخابات في 24 ديسمبر من أجل تلبية توقعات الليبيين“.

ووفق تغريدات للسفارة الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أكدت وزيرة الخارجية الليبية المنقوش، أيضا، على دعم وزارتها للانتخابات، وحرصها على مشاركة الليبيين الذين يعيشون في الخارج.

وأضافت السفارة أن نورلاند والمنقوش ”ناقشا السبل الدبلوماسية والإقليمية التي تهدف إلى تنفيذ مخرجات اجتماع برلين الوزاري في 23 يونيو الماضي“.

وكان السفير الأمريكي نورلاند، التقى خلال اجتماع في السفارة الليبية بتونس، القائم بالأعمال الليبي بتونس علي عمر المزوغي، وناقش معه سبل التعاون بين البعثتين في دعم العمل الدبلوماسي الأمريكي إلى ليبيا.

وأكد نورلاند والمزوغي أن ”إجراء الانتخابات في موعدها، أمر بالغ الأهمية، لتعزيز التقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية في البلاد“.

يذكر أن السفارة الأمريكية في ليبيا، أكدت في بيان لها حول اجتماعات الحوار السياسي في يوليو الماضي، أنه ”أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فرصة تاريخية، لتلبية رغبة الليبيين المطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد“.

وأوضحت السفارة في بيانها أنه ”بعد الاجتماعات في برلين، التي عقدت في شهر يونيو، بمقر مجلس الأمن، بات جليا على المجتمع الدولي أن يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون، من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر“.

ويصف مراقبون الموقف الأمريكي بأنه ”ضغط على كافة الأطراف، في اتجاه تنفيذ كافة بنود خارطة الطريق، لا سيما الانتخابات، التي تحولت إلى تحد حقيقي أمام المجتمع الدولي، في ظل محاولات البعض لتأجيل الانتخابات“.