"فرانس برس": المغرب سيغلق الجمعة سفارته في الجزائر

نقلت وكالة ”فراس برس“ عن مصدر رسمي مغربي، أن الرباط ستغلق الجمعة سفارتها في الجزائر، بعد ثلاثة أيام من إعلان الأخيرة من جانب واحد قطع علاقتها مع المملكة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، وأن الطاقم الدبلوماسي العامل بها سيعود إلى المملكة.

لكن قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس، ستظل مفتوحة، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من ذلك اليوم، متهما الأخير بأنه ”لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ضد بلدنا“.

وبعد ساعات على ذلك، أعرب المغرب في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن ”أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما“، مؤكدا أنه ”يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي بني عليها“.

وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

وكان المغرب أكد أيضا في رده على القرار الجزائري أنه سيظل ”شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وسيواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة“.

وسبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أن دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في خطاب نهاية تموز/يوليو الماضي، إلى ”تغليب منطق الحكمة“، و“العمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك“، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.