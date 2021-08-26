مسؤول: إغلاق المعابر بين تونس وليبيا تم لأسباب "صحية" لا "أمنية"

أكد مسؤول ليبي، اليوم الخميس، أن إغلاق المعابر الحدودية بين بلاده وتونس تم لأسباب صحية بحتة، ملمحًا بذلك إلى نفي تقارير سابقة رجحت أن إغلاق المعابر بين البلدين مرتبط بمسائل ”أمنية وسياسية“.

وجاء ذلك عقب مباحثات شهدتها العاصمة التونسية، اليوم الخميس، بين الوفد الوزاري الليبي المكون من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، وبين الجانب الممثل للحكومة التونسية برئاسة وزير الخارجية عثمان الجرندي.

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وقال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إن ”المباحثات بين الجانبين أكدت على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين“، كما تناول اللقاء ”مناقشة أسباب إغلاق المعابر الحدودية بين الطرفين“.

وأوضح ”حمودة“ في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ أن الجانب التونسي أكد أن أسباب إغلاق المعابر مرتبطة بالوضع الصحي، نافيًا وجود أي أسباب أخرى.

وأشار إلى أنه ”تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية في تونس، وإمكانية المباشرة بفتح المعابر الحدودية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين وفقًا لهذا البروتكول“.

وبيَّن ”حمودة“ أن الطرفين اتفقا على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة، والأعباء المالية والزمنية، المترتبة على البروتوكول الجديد.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتسلل ”إرهابيين“ إلى تونس، نفى الجانبان هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، وأكدا ”على عدم صحتها، وأن مروجيها يهدفون لتعكير العلاقات الثنائية“.

يذكر أن وزيرة الخارجية الليبية، ووزير الداخلية، وصلا، صباح الخميس، إلى تونس، وذلك للبحث بمسألة إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وكانت مصادر تونسية، أكدت في وقت سابق، أنّ وفدًا ليبيا رفيع المستوى سيبحث، الخميس، مع المسؤولين التونسيين ”إعادة فتح الحدود، وعودة حركة النقل بين البلدين إلى مستواها العادي“.

وكانت تقارير سابقة أفادت أن إغلاق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا هو إجراء أمني ولا علاقة له بإجراءات كورونا، مضيفة أن عناصر ”إرهابية“ أصبحت تمر من المعابر الرسمية بهويات مزوّرة.

وجاءت هذه التقارير وسط مزاعم بوجود مخطط ”إرهابي“ لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد.