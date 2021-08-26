السلطات المغربية تباشر تحقيقات بشأن مقتل "إسرائيلي" في مدينة طنجة

فتحت السلطات المغربية، الأربعاء، تحقيقا موسعا، في حادثة مقتل شخص إسرائيلي، بعد طعنه، في مدينة طنجة، شمالي المغرب، وسط شبهات بأن الحادث وقع بدوافع ”معاداة السامية“.

وأخضعت السلطات في المغرب، المشتبه به البالغ 36 عاما، لتدابير الحراسة، بانتظار تحقيقات النيابة العامة المختصة.

وقالت مصادر مطلعة في المغرب لـ“إرم نيوز“، إن القتيل، البالغ 60 عاما، يحمل الجنسيتين المغربية والإسرائيلية، ويعتنق الديانة اليهودية.

وأضافت المصادر، أن المشتبه به، ”من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي“.

وأوضحت المصادر، أن المشتبه به، كان يسعى للعمل داخل المطعم، إلّا أن القتيل كان يرفض ذلك.

وكانت الحادثة وقعت داخل مطعم يقدم أكلات يهودية، ويديره القتيل.

ووفقا لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ فإن الضحية، الذي كان يملك مطعما للطعام المرخص دينيا لدى اليهود ”كوشير“ في طنجة، ويبلغ من العمر 36 عاما، قد تعرض للطعن بسكين، توفي على إثره خلال نقله للمستشفى.

وكان بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أكد أن ”المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تردد المشتبه به بشكل دائم على المطعم الذي يسيّره المقتول، وذلك بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية“.

وأضاف البيان، أن ”القتيل دخل في خلاف مع المشتبه به، عرّضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير، تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى“.

وتشير وسائل إعلام مغربية، إلى أن القتيل ”مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية“، بيد أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، تؤكد أنه إسرائيلي وسيدفن في تل أبيب.

ونقل موقع ”طنجة 7“ المحلي، مقاطع فيديو تظهر لحظة السيطرة على الجاني، ونقل الضحية على متن سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذه.

من جهتها، أفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن هيئة ”زاكا“ وهي ”فريق لتحديد ضحايا الحوادث والاستجابة السريعة“ أبلغت عائلة الضحية، وتسعى في الوقت الراهن للتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنيّة في المغرب لنقل الجثة إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن ”إمكانية تعرض الإسرائيلي للقتل على خلفية (اللاسامية) تُفحص أيضا في هذه الأثناء“.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الأمر مع السلطات المغربية.