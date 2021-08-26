الجزائر.. مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حركة استقلال منطقة القبائل "الماك"

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حركة استقلال منطقة القبائل الجزائرية، فرحات مهني، والتي تصنفها السلطات الجزائرية على أنها حركة إرهابية.

وأوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في ندوة صحفية، لعرض تفاصيل جديدة حول حيثيات مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، أن هناك أشخاصًا متورطين في الجريمة ستصدر بحقهم مذكرات دولية، من بينهم رئيس حركة استقلال منطقة القبائل، المعروفة اختصارًا باسم حركة ”الماك“، فرحات مهني.

وأكد النائب العام، أن التحقيق كشف عن وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة ”الماك“ خلال الواقعة، بالإضافة إلى دور للعنصر الأجنبي، وفق ما نقلته عنه صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ”مواصلة التحقيقات التي باشرت بها مصالح الأمن، باستغلال التجهيزات بعد ثبوت تورط عناصر من خارج الوطن، سيمكنها من الإحاطة بحيثيات القضية“، داعيًا ”الدول المعنية إلى توقيف المتورطين لتسليمهم للسلطات الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة“.

وقال النائب العام موجهًا كلامه للمتورطين:“لن يعرفوا الطمأنينة بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة بحقهم“.

وفيما يتعلق بمقتل الشاب جمال بن إسماعيل، أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أنه تم إلقاء القبض على 88 شخصًا من بينهم 3 نساء وقاصر، 24 منهم ينتمون لحركة ”الماك“ التي وصفها بالإرهابية، كما كشف النائب العام عن إيداع 83 متهمًا رهن الحبس، و4 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينما يوجد 29 شخصًا متورطًا في الجريمة في حالة فرار.

وكانت قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، قد هزت الرأي العام في الجزائر، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر تعمد مجموعة من الشباب سحل وضرب الشاب وحرقه، بزعم أنه متورط في إضرام إحدى الحرائق التي شهدتها الجزائر قبل أسبوعين، بينما تبين أن الشاب قدم إلى منطقة القبائل للمساعدة على إطفاء الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من محافظة تزي وزو.

ووجهت السلطات الجزائرية اتهامات لمجموعتين صنفتهما ضمن المجموعات الإرهابية، هما: حركة استقلال منطقة القبائل (الماك)، وحركة ”رشاد“ الإسلامية.

وتأسست حركة استقلال منطقة القبائل، العام 2001، وتتخذ من باريس مقرًا لها، وهي حركة غير مرخصة في الجزائر، وصنفتها الحكومة، في مايو/ أيار الماضي، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.