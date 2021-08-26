هل تتجاوز الحكومة الليبية جلسة الاستماع ومطالب نواب بحجب الثقة؟

لم يمر من عمر حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا أكثر من 5 أشهر، حتى بدت الانتقادات أنها السمة الغالبة لأدائها شعبيا، وكذلك عبر جلسات البرلمان والتي وصلت حد اتهامها بإهدار المال العام، والفشل في تنفيذ ما تعهدت به في جلسة منح الثقة بتحسين الخدمات العامة وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقال المحلل السياسي محمود العمامي إن البرلمان يستند وفق بياناته لاستدعاء الحكومة في جلسة الـ30 من أغسطس/ آب الجاري، إلى مذكرة تقدم بها مجموعة من أعضاء مجلس النواب، من بينهم نواب إقليم برقة، مبينا أن المذكرة تمحورت حول ضعف أداء الحكومة، موضحا أن المادتين (188، و192 ) من القانون رقم (04) لسنة 2014، تقران بأنه من حق النواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب أن يتم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام البرلمان في جلسة علنية.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنه ”يبدو من خلال جلسات النواب الأخيرة، أن هناك توجها لاسقاط حكومة الدبيبة لاعتبارات عدة، منها تنامي الغضب في إقليم فزان من الأداء الباهت للحكومة وسط تردي الخدمات في هذا الإقليم، يضاف إليه أن أكثر من 20 نائبا من برقة هم _أيضا_ يتخذون موقفا أكثر حدة تجاه الدبيبة“.

ووفق الخبير القانوني جمعة الماوي، فإن ”الدبيبة أمامه نقاط صعبة عدة قد تكون سببا في إسقاط حكومته بحكم أن تبريرها قانونيا لن يكون بالأمر السهل“، مبينا أن سحب الثقة لا يحتاج إلا لجلسة كاملة النصاب، خصوصا أن المادة 192 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 تنص على ”أن سحب الثقة من الحكومة يكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه“، موضحا أن ”الأغلبية المطلقة تعني نصف عدد الحضور من النواب + 1 وليس الأغلبية الموصوفة التي تعني 120 عضوا“.

وذكر الماوي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”أمام الدبيبة العديد من النقاط الصعبة، منها عدم تسمية وزير الدفاع والتي تعهد في خطاب الثقة أن يكون ذلك في أسرع وقت، إضافة إلى مشكلة محافظ بنك ليبيا المركزي، وطريقة تعامله معه خلال الأشهر الماضية، وتقرير ديوان المحاسبة المليء بالمخالفات المالية وآليات الصرف في عدة جوانب اتبعتها الحكومة“.

من ناحيته، رأى الخبير المالي الدكتور جبران الشويهدي أن جلسة الاستجواب ستركز على حصيلة الإنفاق خلال 5 أشهر من استلام الحكومة لعملها، يضاف إليها تقرير ديوان المحاسبة، والذي سيتأثر به موقف الدبيبة، بحكم العلاقة الوثيقة بين المحافظ ورئيس الحكومة، موضحا أن ”التقرير يتهم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بإخفاء بيانات ومعلومات عن غسيل الأموال وحجبها عن الديوان، كما يتهم بإيداع ملياري يورو في مصرف تركيا المركزي، وبنك زراعات التركي دون مراعاة المخاطر الائتمانية“.

وأضاف الشويهدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن تقرير ديوان المحاسبة يتهم محافظ ”المركزي“ والحكومة بعقد شراكة مع شركة جنكيز التركية والتي حجزت أرصدة مصرف ليبيا المركزي لدى البنك العربي التركي، وبنك زراعات، إضافة إلى ”الاستثمار في سندات بتركيا تصنيفها الائتماني متدن جدا وخطير“.