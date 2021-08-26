تونس.. اتهامات بارتكاب انتهاكات تلاحق المدير الجديد لـ"المخابرات الأمنية"

وجهت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة، في تونس، اتهامات ضد المدير الجديد لإدارة المصالح المختصة (المخابرات الأمنية) سامي اليحياوي، بارتكاب ”انتهاكات“ فيما يعرف بـ“أحداث الحوض المنجمي“، التي شهدتها البلاد عام 2008.

ونشرت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة التي عُهد إليها إدارة ملف العدالة الانتقالية، لائحة مضمّنة في تقرير للهيئة، تتهم سامي اليحياوي بارتكاب ما وصفتها بـ“جرائم ضد الإنسانية، في قمع الاحتجاجات التي شهدتها محافظة قفصة في عام 2008، عندما كان يشرف على إقليم الشرطة هناك“.

وبحسب اللائحة، فإن سامي اليحياوي المعيّن منذ أسبوع في إدارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية، والمعروفة باسم ”المخابرات الأمنية“، ”أشرف على عمليات الاعتقال التي أمر بتنفيذها النظام، ضد المحتجين، وما رافقها من عمليات تعذيب“.

وما يزال ملف أحداث ”الحوض المنجمي“ محل نظر الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، حيث بدأت المحكمة المختصة في محافظة قفصة التحقيقات بشأنه مطلع عام 2019، بناء على إحالة ملفات عليها من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة.

وتؤكد تقارير محلية، أن أحداث الحوض المنجمي خلفت قتلى وجرحى تكتم النظام عن عددهم، إلى جانب تعذيب عديد النشطاء والحقوقيين والنقابيين والصحفيين الذين حكم عليهم فيما بعد بالسجن.

وجرى تعيين سامي اليحياوي على رأس المخابرات الأمنية في تونس، منذ أسبوع، ضمن تعيينات أمنية أجراها المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، تنفيذا لتعليمات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليخلف بذلك اليحياوي لزهر لونقو، الذي تمت إقالته ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وتأتي الاتهامات ضد للمدير الجديد للمخابرات الأمنية، بعد قرار وزارة الداخلية إقالة مدير وحدات التدخل خالد المرزوقي، وتعيين محمد السبتي العرفاوي خلفا له، وذلك بعد الاتهامات الواسعة التي لاحقت خالد المرزوقي.

وكانت منظمات وشخصية حقوقية، قد اتهمت خالد المرزوقي، بـ“التورط في قمع الاحتجاجات التي رافقت الثورة التونسية بمدينة تالة من محافظة القصرين، في عام 2011، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص“.