مسؤول: ليبيا ستسلم المغرب 195 محتجزًا مغربيًا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الأربعاء، أن السلطات الليبية قررت تسليم المغرب 195 من مواطنيه المحتجزين لديها، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح أنه ”سيتم ترحيل المحتجزين قريبًا في إطار عمليات منسقة بين وزارة الداخلية المغربية والسلطات الليبية“، مشيرًا إلى ”أنهم بصحة جيدة، ويتواجدون في مراكز في ظروف جيدة“، على حد تعبيره.

ويتواجد هؤلاء المغاربة ضمن مجموعة من المحتجزين من مختلف الجنسيات، توجهوا إلى ليبيا بهدف الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا.

ووجه أفراد عائلات المحتجزين، بدعم من عدة منظمات غير حكومية، نداءات متعددة إلى السلطات المغربية لإعلامهم بمحنتهم وطلب إعادتهم إلى وطنهم، خاصة بعد انتشار فيديوهات يصورون فيها ما يعيشونه ويستنجدون بسلطات المملكة.

وسجل تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر، في شهر آذار / مارس الماضي، ارتفاعًا هائلًا في أعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، منذ مطلع 2021، حيث بلغ نحو 4 آلاف مهاجر، مقارنة بنحو 1000 خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وتثير قضية المهاجرين المحتجزين في ليبيا الكثير من ردود الفعل على مستوى العالم، خاصة من طرف منظمة العفو الدولية، حيث يصعب على السلطات الليبية توفير ظروف ملائمة للعيش رغم وضعها مؤخرًا تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.

ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع توافد المهاجرين على البلاد من البلدان الأفريقية الساعين للوصول إلى القارة العجوز التي لم تعد ترغب في استقبالهم، ناهيك عن الظروف السياسية، والاقتصادية، والأمنية، التي تعيشها ليبيا خلال الفترة الحالية.

وجاء تصريح المسؤول الليبي الرفيع المستوى عقب محادثات أجراها مع ناصر بوريطة وزير الخارجية في العاصمة المغربية، وتطرق فيها الطرفان بشكل خاص للقضية الليبية.

وجدد بوريطة استعداد بلاده المغرب للوقوف إلى جانب كل الفرقاء الليبيين دون أن تكون له أجندة في ذلك.

وقال بوريطة إن المغرب ”لن يلوث دوره في ليبيا، بل سيواكب جهود هذا البلد المغاربي وجهود المجموعة الدولية، دون أي تدخل، باستثناء أمن واستقرار ليبيا، لأن هذا الأمر مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه من تحديات“.

ومن جهته قال عبد الله اللافي، إن بلده سعيد بالتعاون مع المغرب، مشيرًا إلى الدور المهم الذي لعبته اتفاقات الصخيرات وبوزنيقة في التوصل إلى حلول.