"الخارجية الليبية" تدعو إلى اجتماع لتسوية الخلافات الجزائرية المغربية

دعت الخارجية الليبية، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع لتسوية الخلافات الجزائرية المغربية، غداة إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

وعبّرت وزارة الخارجية والتّعاون الدولي الليبية، التي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، في بيان لها، عن ”أسفها إلى ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمملكة المغربية“.

ودعت الخارجية الليبية ”رئاسة اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء إلى عقد جلسة للغرض بحضور وزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر / أيلول القادم“.

ودعا البيان الدولتين إلى ”ضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمة لتطلعات شعوبنا“.

وكانت الجزائر قد قررت، أمس، من جانب واحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية بالمغرب، متهمة المملكة بقيادة حملة تحريض ”عدائية وممنهجة“ ضدها، في خطوة تأتي بعد أيام من إعلان الجزائر إعادة النظر في العلاقة بالرباط.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، خلال ندوة صحفية، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وقال الوزير الجزائري إنّه ”ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنيئة والعدائية ضد الجزائر“، وفق وصفه.

وأكّد وزير الخارجية الجزائري أنّ بلاده ”ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة في قضية علاقتها بالمملكة المغربية، كما أنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف“ مؤكدا أن مواقف أبدتها الجزائر موثقة تاريخيا أظهرت تمسكها برفض التدخل في الشأن الداخلي للمغرب“.

وقالت الجزائر، الأسبوع الماضي، إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها إرهابية، بينها الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، والتي تسعى لاستقلال منطقة القبائل، وتقول الجزائر إن ”المغرب يدعمها“ استنادا إلى دعوة سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، ”الشعب القبايلي إلى تقرير مصيره“، الأمر الذي دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها في الرباط.