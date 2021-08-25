الجزائر.. تبون يجري تغييرات "واسعة" في صفوف المحافظين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تغييرات واسعة في سلك الولاة ”المحافظين“، شملت عدداً كبيراً من الأسماء الجديدة التي حلت محل أسماء أخرى تم إعفاؤها، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت الآتية أسماؤهم: أولاً: إنهاء مهام كل من الولاة الآتية أسماؤهم: 1- محمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو؛ 2- عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا لسكيكدة؛ 3- أحمد عبد الحفيظ ساسي، بصفته واليا لقسنطينة؛ 4- كمال توشن، بصفته واليا للبيض؛ 5- إيدير مدباب، بصفته واليا للنعامة؛ 6- مهدي بوشارب، بصفته واليا لإن قزام“.

ووفق البيان، ”تم تعيين كل من: 1- كمال الدين كربوش، والياً لبجاية؛ 2- محمد السعيد بن قامو، والياً لبشار؛ 3- جيلالي دومي، والياً لتيزي وزو؛ 4- عمار علي بن ساعد، والياً للجلفة؛ 5- عبد العزيز جوادي، والياً لسعيدة؛ 6- حورية مداحي، والياً لسكيكدة؛ 7- لبيبة ويناز، والياً لقالمة؛ 8- مسعود جاري، والياً لقسنطينة؛ 9- سعيد سعيود، والياً لوهران؛ 10- فريد محمدي، والياً للبيض؛ 11- أحمد معبد، والياً لتيبازة؛ 12- الدراجي بوزيان، والياً للنعامة؛ 13- فيصل عمروش، والياً لإن قزام“.

كما تم، وفق البيان، ”تعيين الآتية أسماؤهم ولاةً منتدبين: 1- عبد الوهاب برتيمة، والياً منتدبا للدرارية بولاية الجزائر؛ 2- محفوظ بوزرطيط، والياً منتدبا للشراقة بولاية الجزائر؛ 3- عبد العزيز دليبة، والياً منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر؛ 4- يوسف بقريش، والياً منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر؛ 5- أنيس بن داود، والياً منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر؛ 6- رضوان خليفة، والياً منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر“.

وتأتي هذه التغييرات بعد أيام من إجراء تبون، يوم الأحد الماضي، تغييرات واسعة شملت مناصب أمنية عليا، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، وشملت الحركة الجزئية للمناصب الأمنية سبعة مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني.

كما تأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة إجراءات بدأها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ مطلع العام الحالي لتحسين الأداء الحكومي، وأداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وفي وقت سابق من شهر آب / أغسطس الجاري، أجرى الرئيس الجزائري حركة تغييرات طالت قيادات القوات المسلحة والمناطق العسكرية للجيش.