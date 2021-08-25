ليبيا.. نواب برقة يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

طالب أعضاء مجلس النواب الليبي عن إقليم برقة شرق البلاد اليوم الأربعاء، بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، واستبدال رئيسها بما اسموه ”شخصية وطنية“ تلم شمل المواطنين ولا تفرقهم.

وقال نواب الإقليم البالغ عددهم 28 نائبا، في بيان، إن“مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقا للقانون، وآخر كيان تشريعي منتخب، في ظل الانقسامات السياسية التي تمر بها البلاد“.

ولفت البيان إلى أن مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، وكان الأمل منها تنفيذ الخريطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي“.

واتهم، الحكومة ”بعدم تقديم أبسط الخدمات للمواطن“، بعد مرور أكثر من ثلاث أرباع مدتها المنتهية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف أن ”الحكومة لم توحد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيسها يتعامل مع إقليم برقة بلغة العقاب والهزيمة، وأصبح طرفا في صراع وليس نتاجا لصراع“.

وتابع البيان، أن الحكومة ”أفرغت برقة من كل ملامح الدولة وأصبحت حكومة طرابلس فقط، ليست كمدينة وإنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية“.

واعتبر أن ”هذه الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق التي مُنحت الثقة بموجبها، وأصبحت حكومة فرقة وفتنة بدلا من أن تكون حكومة لجميع الأطراف، لتصل بنا إلى انتخابات في موعدها“.

كما اتهم البيان، ”رئيس الحكومة، بالقيام بتصرفات وتصريحات وتكليفات غير مسؤولة، ولا مقبولة ويتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد“.

وأردف: ”عليه، نطالب نحن أعضاء مجلس النواب عن برقة، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين“.

ودعا نواب برقة ”باقي أعضاء مجلس النواب لتحمل مسؤولية استمرار هذه الحكومة، وسحب الثقة منها فورا، وتكليف حكومة جديدة يكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية“.

وكان مجلس النواب الليبي قد قرر الأحد الماضي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية للاستجواب يوم 30 من الشهر الحالي، بناء على مذكرة قدمها 11 نائبا.

وطالبت هذه المذكرة، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة أيضا، ”بسبب الصرف ببذخ من خارج الميزانية، التي لم يقرها مجلس النواب حتى الآن، وتبديد الأموال بإعطائها إلى دول أخرى“.