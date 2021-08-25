محللون مغاربة: القرار الجزائري محاولة افتعال أزمة خارجية للتغطية على أزمات الداخل

رأى محللون مغاربة في قرار الجزائر القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، محاولة النظام الحاكم افتعال مشكلة خارجية للتغطية على فشله الداخلي.

وأعلن وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الثلاثاء، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أيام من إعلان الجزائر ”إعادة النظر“ في علاقتها بالمملكة.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي، إن قطع العلاقات مع المغرب جاء ”على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر“. موضحا ”أن قطع العلاقات الدبلوماسية سيكون بدءاً من اليوم الثلاثاء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة“.

وفي وقت سابق، اتهمت الجزائر جارتها المغرب بـ“التآمر ضدها مع إسرائيل“، كما ألمحت إلى أن الرباط ”تقف خلف الحرائق التي ضربت البلاد“.

وأعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الذي وصفه بـ“غير المبرّر تماماً“ قطع علاقاتها الدبلوماسية معه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان صدر ليل الثلاثاء-الأربعاء.

البحث عن عدو

ورأى الباحث والمحلل السياسي المغربي، الدكتور إدريس الكنبوري، أن القرار الجزائري هو رد فعل سيكولوجي، فالنظام الحاكم في الجزائر بات يشعر بالإحراج من الدعوات المتتالية للعاهل المغربي الملك محمد السادس بفتح الحدود والاشتغال سوياً وطي صفحة الماضي، وبالتالي قطع العلاقات بناءً على مبررات ”فارغة“ ربما كان هو الحل الأنسب بالنسبة للجزائر.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن مبادرات ملك المغرب للمصالحة تثير أيضاً تساؤلات لدى الشعب الجزائري حول أسباب وخلفيات عدم التجاوب معها؛ رغم أن إمكانية طي الخلافات كانت ممكنة بحكم التاريخ المشترك بين الرباط وجارتها الشرقية.

واعتبر أن الأسباب التي كشف عنها رمطان لعمامرة، ”غير مبررة“، وتعكس تخبط النظام الجزائري، مشيراً إلى أن بلاده ”ليست مسؤولة عن الأزمات التي تقع في الجزائر“. وفق تعبيره.

وأضاف أن ”الجزائر تتبع عقيدة عسكرية قائمة على البحث عن عدو خارجي لصرف أنظار الشعب عن المشاكل الداخلية، وبالتالي وجدت في المغرب العدو المناسب لعدة اعتبارات“.

مستقبل قاتم

من جهته، رأى الباحث المغربي في مجال الإعلام وصناعة الرأي العام، أمين صوصي علوي، أن المغرب برهن في أكثر من مناسبة أن لديه حسن نية لتجاوز الخلافات المعقدة، وفتح صفحة جديدة، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية سيكون ”قاتماً“ بفعل التطورات الحاصلة.

واعتبر الباحث المغربي أن الجزائر بقرارها هذا فإنها ”تسلك الطريق الخطأ، خصوصاً أن إعلان قطع العلاقات بشكل أحادي جاء بعد أسابيع قليلة من دعوة الملك محمد السادس إلى فتح الحدود والاشتغال بمنطق الأخوة“.

ورأى أن النظام الجزائري الحاكم ”يفتعل مشاكل خارجية لتغطية فشل تدبيره الداخلي وذلك لمحاولة خلط الأوراق لكسب تعاطف الشعب“.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.