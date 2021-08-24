حركة النهضة: تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية "قرار غير دستوري"

وصفت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد بأنه ”إجراء غير دستوري“، وعبّرت عن ”انشغالها العميق“ بتبعات القرار الرئاسي.

وجددت الحركة في بيان صادر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، تمسكها بموقفها المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية، في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، ’الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، خرقًا جسيمًا للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم“.

وعبرت النهضة عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية'“.

ودعا البيان “إلى استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل، منذ 25 من شهر يوليو/تموز 2021، والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلًا وحيدًا لحل مختلف المشاكل“.

وأكدت الحركة “على حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية، واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الزراعي وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة“، وفق نص البيان.

وطالبت الحركة “بوضع حد لما تعرض ويتعرض له عدد مهم من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين“ بحسب تعبيرها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في وقت سابق تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية المتخذة قبل شهر، إلى ”إشعار آخر“ ولم يحدد مدة زمنية لسريان العمل بهذه الإجراءات ولا سيما تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.

وكانت حركة ”النهضة“ الطرف السياسي الأكثر اعتراضًا على تلك الإجراءات الرئاسية، التي وصفتها حينها بـ“الانقلاب على الدستور والشرعية“.