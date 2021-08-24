السودان يتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي

تسلم السودان، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من ليبيا للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي، الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المغربية في أيلول/سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني موسى، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد أكد دقلو خلال اللقاء ضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية، معربًا عن سعادته برغبة واستعداد الأطراف الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى تعاون السودان وتنسيقه مع ليبيا في كافة المجالات وشتى القطاعات، وذلك بما يعزز الاستقرار في البلدين ويخدم شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره، أكد مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية السفير حسن عبد السلام عمر، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن ”الأخير اتسم بالصراحة والشفافية“، وتناول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، التي وصفها بـ“المتينة“.

وأوضح الدبلوماسي السوداني أن ”نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني قدم دعوة للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي، الذي من المقرر أن تستضيفه المغرب شهر أيلول/سبتمبر المقبل“.

وأشار إلى أن ”الجانب الليبي أبدى رغبته في مشاركة السودان وكل دول الجوار لدعم استقرار ليبيا والمنطقة“.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية الليبي محمد خليل عيسى بمواقف السودان الداعمة لبلاده، مشيرا إلى أن الخرطوم رحبت بتفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

ودعا وكيل الخارجية الليبي دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الاستقرار في بلاده، مؤكدا أن الدولتين (ليبيا والسودان) عانتا لفترة طويلة من الهجرة غير الشرعية باعتبارهما دولتي عبور.

وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة ولديهما مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية، من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أبدى وكيل وزارة الخارجية الليبي رغبة بلاده في تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار؛ لمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.