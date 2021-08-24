تونس.. حل المكتب التنفيذي للنهضة يؤجج "الصراع " داخل الحركة

رأى محللون ومتابعون للشأن السياسي في تونس أن قرار حلّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة من شأنه تأجيج الصراع داخل الحركة، وتصاعد غضب التيار المناهض للغنوشي.

وقرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الاثنين، حل المكتب التنفيذي للحركة، والدعوة إلى تشكيل مكتب جديد.

جاء ذلك بعد تداول مطلب حل المكتب التنفيذي، منذ أسابيع، في مجلس الشورى، (أعلى هيكل في الحزب).

واستهجنت قيادات محسوبة على التيار المعارض للغنوشي هذه الخطوة، التي اعتُبرت أنها ”لا تحل الأزمة التي تعيش على وقعها حركة النهضة“.

واعتبر القيادي زبير الشهودي أن قرار حل المكتب التنفيذي كان بضغط من المحتجين داخل الحزب، واصفا الخطوة بـ“المنقوصة، التي قد لا يكون لها أثر“.

وقال الشهودي، في تصريحات صحفية، إن ”حل المكتب التنفيذي يمكن أن يكون خطوة استباقية من الغنوشي لعمل خلية إدارة الأزمة داخل الحزب، والمكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية“.

وأضاف أن هذا القرار ”لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة، وفق أسس واضحة وحاسمة“.

من جهته، اعتبر القيادي في ”النهضة“ سمير ديلو أن ”حلّ المكتب التنفيذي استبق استقالات كانت ستحدث داخله“.

وأضاف ديلو أن ”حل المكتب التنفيذي لمرتين في ظرف سنة واحدة يضرب الثقة بين قيادات الحركة“.

ولفت إلى أن ”الأهم من حل هياكل الحزب، استخلاص العبرة من حراك 25 تموز / يوليو الماضي، والأحداث التي رافقت ذلك اليوم، للمضي في إصلاحات جدية وسريعة داخل الحزب“.

بدوره، رجّح عضو مجلس شورى حركة النهضة منذر الونيسي ”حدوث إقالات واستقالات داخل الحركة في الأيام المقبلة، نتيجة صراع الأجنحة.

وتوقع الونيسي ”تقديم توقيت عقد المؤتمر الانتخابي المقبل“.

واستهجن في تصريحات صحفية ”الدعوات إلى تنحي رئيس الحركة راشد الغنوشي قبل عقد المؤتمر، معتبرا أنه منتخب في مؤتمر الحزب 2016، ولا يمكن إعفاؤه من منصبه“.

استمرار الصراع

من جانبه، رجّح المحلل السياسي وصفي بصيلة ”استمرار الصراعات الداخلية في حركة النهضة إلى حين عقد المؤتمر 11، الذي سيكون الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تحسم مصير القيادة الحالية للحزب“.

ورأى بصيلة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”التيار المعارض لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المعروف بالتيار الإصلاحي، يعتقد أن القيادة الحالية في حالة ضعف ووهن، وبالتالي يسعى إلى الإطاحة بها في أقرب وقت“.

وأوضح أن ”التيار الموالي للغنوشي يستمر في الانحناء إلى العاصفة، لتخطي الأزمة الداخلية بأخف الأضرار“.

واعتبر بصيلة أن ”الأزمة التي تمر بها حركة النهضة جاءت نتيجة وقوعها في عزلة داخل المشهد السياسي“، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز الماضي“.

وأضاف أن ذلك ”عمّق صراع الأجنحة حول وراثة قيادة الحركة“.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة أن ”حلّ المكتب التنفيذي سيكون الشرارة الأولى لصراعات محتدمة داخل حركة النهضة، بعد أن كان ذلك مطلب رفعته القيادات الغاضبة داخل الحزب“.

وأضاف بورزمة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الغنوشي خطط لتوريط القيادات الغاضبة في مسؤولية صورية لإدارة الحزب، ذلك أن رئيس الحركة هو من يقود المكتب التنفيذي بشكل فعلي“.

ورجّح أن تكون هذه الخطوة، التي وصفها بـ“الاستفزازية“، محركا لعودة التوتّر بأكثر كثافة داخل حركة النهضة.

وتابع بورزمة أن ”العديد من المجموعات الغاضبة داخل حركة النهضة اقترحت حل المكتب التنفيذي للحزب، مع عدد من الاقتراحات الأخرى المتزامنة، على غرار إبعاد رئيس مجلس الشورى واستبعاد كل الوجوه التي تسببت في الأزمة“.

وقال إن ”صراعات الأجنحة داخل الحركة مستمرة بشكل متصاعد، إزاء عدم الاستجابة لمعظم تلك المطالب“.