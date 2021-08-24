الأمن التونسي يداهم منزل ناشط في ائتلاف الكرامة بحثا عن "نواب فارين"

داهمت وحدات الأمن التونسي، الليلة الماضية، منزل الناشط السياسي عماد دغيج بمحافظة المهدية الساحلية؛ بحثا عن نواب من ائتلاف الكرامة الذي ينتمي إليه دغيج، قيل إنهم يتحصنون بمنزله لتجنب ملاحقتهم من العدالة.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”مداهمة منزل دغيج جاءت إثر توفر معلومات للجهات الأمنية بوجود نواب بالبرلمان المجمد عن كتلة ائتلاف الكرامة داخل هذا المنزل في حالة فرار“ وفق قوله.

ولم يؤكد المصدر ما إذا كان قد تم العثور على بعض نواب ائتلاف الكرامة متحصنين بالمنزل أم لا.

وتعليقا على المداهمة، طالب النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، بـ“التوقف عن مداهمة بيوت نواب ائتلاف الكرامة وترويع النساء والأطفال والعائلات“ وفق قوله.

وكتب سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن “نواب ائتلاف الكرامة ليسوا مجرمين ولم يسرقوا أموال الشعب“.

وأضاف: ”لسنا في حالة فرار ولا داعي لتسخير فرق أمنية كاملة للبحث عنّا، فإن لدى الأمنيين واجبات على الوطن أهم من البحث عنا، ولا يوجد أي مبرر لتصنيفنا ضمن المفتش عنهم“، وفق تعبيره.

وأضاف مخلوف: ”لسنا بحالة فرار، ولن نعترف باستعمالكم للقضاء العسكري بهدف الانتقام من صدقنا ومن مواقفنا الواضحة“، على حد قوله.

ومنذ إعلان العمل بالإجراءات الاستثنائية، في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، تم توقيف النائب ياسين العياري وإحالته إلى القضاء العسكري؛ على خلفية قضية أثيرت ضده سنة 2018، وكذلك النائب فيصل التبيني على خلفية قضية أثيرت ضده عام 2020، فضلا عن وضع نواب تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن فجر الثلاثاء، تمديد الإجراءات التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو الماضي، إلى إشعار آخر، وتشمل الإجراءات تعليق عمل البرلمان ورفع الحضانة عن نوابه، وإعفاء حكومة هشام المشيشي، مع تولي رئيس الجمهورية كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.