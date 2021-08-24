ليبيا.. القبض على مهربين تسببوا بمقتل مهاجرين مصريين

ألقت القوات الأمنية الليبية، القبض على مواطنين بتهمة التسبب بقتل مهاجرين ”غير شرعيين“ يحملون الجنسية المصرية، بحسب مصدر أمني محلي.

وقال الضابط في جهاز البحث الجنائي سليمان الهوني، لـ“إرم نيوز“، إن ”التحقيقات بخصوص قضية الجثث التي تم العثور عليها في المنطقة الصحراوية بين مدينتي سوكنة والشويرف، أسفرت عن ضبط المتهمين في القضية، إضافة إلى ضبط السيارة التي استعملت في تهريب المهاجرين“.

وأوضح الهوني أن ”المتهمين هم 5 أشخاص ليبيون، نفذوا عملية لتهريب 20 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، وفي الطريق تعرضوا لحادث سير انقلبت على إثره مركبتهم، ما أسفر عن وفاة اثنين من المصريين“، مبينا أن ”السائق ترك بقية المجموعة في الصحراء، وأخبرهم بأنه سيعود إليهم بسيارة أخرى، وعاد إلى مدينة سوكنة ليحضر سائقا آخر“.

وبحسب الهوني ”قال السائق الثاني إنه وجد 12 شخصا فقط، فيما ترك البقية المكان واتجهوا إلى الصحراء؛ ما أدى إلى وفاتهم عطشا“، موضحا أن ”الجثث التي عثر عليها بلغت 8 جثث وليست 5 جثث، كما أعلنت سابقا وسائل الإعلام، وجميعهم من الجنسية المصرية“.

وكان الهلال الأحمر الليبي، أعلن عن عثوره على 6 جثث في الصحراء، 5 منها لمصريين والأخرى مجهولة الهوية، فيما جرى نقل الجثث لثلاجة الموتى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

وقال الهلال الأحمر الليبي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، إنه ”بناء على مراسلة من السلطات المحلية، وبإذن من النيابة العامة، توجهت شبيبة الهلال الأحمر الليبي، فرع هون، برفقة وكيل نيابة هون الجزئية ورجال الأمن في مديرية أمن الجفرة، إلى وادي زمام جنوب مدينة سوكنه، حيث تم العثور على 6 جثث 5 منها تحمل الجنسية المصرية، وجثة واحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجِدت بحوزتهم“.

وفي حادثة أخرى شهدتها ليبيا في وقت سابق من الشهر الجاري، لقي 7 مصريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون، في أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تقلهم في مدينة أجدابيا، لكونها تسير بطريقة غير شرعية.