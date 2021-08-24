تونس.. ما دلالات حل الغنوشي المكتب التنفيذي لحركة النهضة؟

أثار قرار رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس،راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي للحركة تساؤلات و تكهنات واسعة حول خلفياته و دلالاته بين من اعتبره محاولة جديدة لامتصاص حالة الغضب المتصاعدة داخل الحركة و بين من رأى فيه مؤشرا على نهاية حقبة الغنوشي.

و قال المحلل السياسي محمد علي خليفة، إنّ الغنوشي، يحاول بقراره احتواء الأزمة الداخلية التي تضرب الحزب، من خلال الاستجابة إلى بعض المطالب التي تم رفعتها القيادات الغاضبة، و التي طالبت بضرورة تنحيه و حلّ المكتب التنفيذي.

و أضاف خليفة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يسعى إلى استمالة الغاضبين، و ضمّ عدد من معارضيه داخل المكتب التنفيذي، في سياق إضعاف الجبهة الرافضة له، التي ستجد نفسها في موقع القرار لتتحمل مسؤوليته.

من جانبه، قال المحلل السياسي، وصفي بصيلة إن حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية كان منتظرا في سياق محاولة إيهام الرأي العام بأن حركة النهضة تتغيّر.

وأضاف بصيلة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن القانون الأساسي لحركة النهضة يعطي الحق للرئيس، اختيار أعضاء المكتب التنفيذي أو حله، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة، هم من أقرب الشخصيات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومن المنتظر أن يختار الغنوشي شخصيات أخرى قريبة منه لعضوية المكتب الجديد.

وقال بصيلة إن حركة النهضة تشهد حالة احتقان في داخلها ، وهو ما جعل الغنوشي يحاول امتصاص الغضب داخل الحركة، بحل المكتب التنفيذي.

و اعتبر المحلل هشام الحاحي أن قرار رئيس حركة النهضة يأتي في سياق الوضع التونسي بعد لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ شهر لتفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميده عمل البرلمان.

و قال الحاجي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن هذا الإجراء شكل ضربة موجعة و مفاجئة لراشد الغنوشي و لحركة النهضة و فرض عليه التخلي عن الخطاب المتعالي و اعتماد أسلوب هدفه التقرب من الرئيس قيس سعيد، على حد تعبيره.

وكانت حركة النهضة قد قالت في بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الإثنين، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ”أصدر قرارا يقضي بحل المكتب التفيذي للحركة، و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة“.