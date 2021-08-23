الرئيس التونسي يمدد تعليق عمل البرلمان

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو / تموز الماضي، بعد مرور 30 يوما الخاصة بتلك الإجراءات حسب الدستور.

وجاء في بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس قرر “ التمديد في الإجراءات المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.“.

وأضافت الرئاسة التونسية في بلاغها، أن الرئيس قيس سعيد سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي في الأيام القادمة.

وكان مححلون قد رجحوا في تصريحات أدلوا بها لـ“إرم نيوز“ أن يلجأ الرئيس التونسي لتمديد أجل الإجراءات الاستثنائية وبالتالي تمديد تعليق عمل البرلمان.

وقال الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل لـ ”إرم نيوز“ إنّ ”السيناريو الأكثر واقعية هو أن يعلن الرئيس التونسي تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى حين زوال موجبات اتخاذها“، مشيرا إلى أن سعيد بدأ جملة من الإجراءات التي تلت تعليق عمل البرلمان وبدأ بفتح ملفات تدين وزراء سابقين ونوابا بالضلوع في قضايا فساد، والأمر يتطلب كثيرا من الوقت للبت فيها“.

بينما قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنّ ”سعيد لا يزال يجد السند الشعبي الكامل لإجراءاته، وحتى التمديد فيها سيجد مباركة من قطاعات واسعة من الشعب ومن القوى السياسية، باستثناء حركة النهضة التي تراهن على عودة عمل البرلمان لإعادة التموقع في المشهد السياسي والتمسك بما تعتبره الشرعية الانتخابية“.

واتخذالرئيس قيس سعيّد، مساء الأحد 25 يوليو الماضي، قرارا يقضي بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال سعيّد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.