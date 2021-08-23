تونس.. توجيه دعوات للتحقيق مع 10 نواب من "الدستوري الحر"

أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، مساء الإثنين، تلقّي 10 من كتلتها البرلمانية دعوات للتحقيق بخصوص قضية جزائية تتعلق بتعطيل أشغال المجلس النيابي.

و كشفت عبير موسي، في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“ أن الوحدة المركزية للحرس الوطني بمدينة العوينة في العاصمة تونس، وجّهت لـ10 نوّاب في حزبها، دعوات للتحقيق.

وأكّد الناشط السياسي، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية ( مجلس بلدي) في محافظة صفاقس، أكرم السبري، في تدوينة له على موقع ”فيسبوك“، أن أسباب التحقيق مع البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الدستوري الحرّ، تتعلق بقضية جزائية رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضّدهم، بخصوص تعطيل أشغال الجلسة العامّة المتعلقة بالمصادقة على تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

و استهجنت عبير موسي تلقّي برلمانيين في حزبها دعوات للتحقيق واصفة القرار بـ“الظالم و المنحاز“.

واعتبرت عبير موسي أن ”سهام رئيس الدولة قيس سعيّد موجهة ضدّ حزبها بالأساس مقابل التغاضي عن الجرائم التي اقترفتها حركة النهضة“، حسب تعبيرها.

و أضافت عبير موسي أن قضيتين تم رفعهما ضدّ أعضاء كتلتها البرلمانية من طرف رئيس البرلمان، إحداهما على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ” الاتفاقية القطرية” والتي قالت إنها كانت خلالها مهددة بـ”الموت”.

و كان البرلمان التونسي قد شهد جلسة صاخبة، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن احتجت كتلة الدستوري الحر (16 نائبا) برئاسة عبير موسي، على ما اعتبرته رفضا لمقترحاتها لتعديل مشروع القانون، باستعمال مكبّر الصوت، فيما توّلى رئيس البرلمان بعد أيام مقاضاة نوّاب الحزب الدستوري الحر الذين حضروا تلك الجلسة.

و الجمعة، تم إطلاق سراح البرلماني المنتمي إلى الحزب الدستوري الحرّ، أحمد الصغير ، بعد 24 ساعة من توقيفه، على خلفية قضية جزائية رفعها ضدّه مستثمر فلاحي في محافظة زغوان ( شمال) اتهمه بالتحريض ضدّه.

و سمح قرار الرئيس التونسي الذي اتخذه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، و الذي صدر بالجريدة الرسمية بعد يومين، بخصوص رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي باستمرار تتبّع البرلمانيين الملاحقين في قضايا جزائية.