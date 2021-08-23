الغنوشي يحلّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة

قالت حركة النهضة التونسية في بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، أصدر قرارا يقضي بحل المكتب التفيذي للحركة.

وأضافت الحركة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ”تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة“.

وقال البيان إن رئيس الحركة، ”يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد“.

وختم البيان بتأكيد رئيس الحركة ”على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه“ على حد تعبير البيان.

ويأتي القرار، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الداخلية بين قيادة حركة النهضة التونيسة، من جهة وبين قواعدها التنظيمية من جهة أخرى، إثر البيان الذي أصدرته الحركة الأحد، وأبدت من خلاله استعدادها لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق قواعدها التي يثبت تهجمها على رئيس الدولة أو التعرّض لأعراض الناس والنيل منهم.

وكشف قيادي في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن ”عددا لافتا من قواعد الحركة، رفعوا تقارير داخلية إلى قيادتهم، أبلغوهم فيها بغضب القواعد من تحميلهم المسؤولية وإصدار بيانات تهديد بحقهم“.

وقال القيادي لـ“إرم نيوز“ إن ”قيادات في الحركة محسوبة على ما يسمى التيار الإصلاحي تستعد لإثارة موضوع تشويه الخصوم في أول اجتماع مقبل لمجلس الشورى، ذلك أن العملية يقف وراءها قيادات معروفة بقربها من رئيس الحركة راشد الغنوشي، على غرار صهره رفيق عبد السلام“.

وأفادت تقارير محلية تونسية، بأن الغضب يتصاعد بشكل غير مسبوق ضدّ رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، من قبل قيادات الحركة وقواعدها، وسط توقعات بانسحابه من المشهد بعد ما وصفها مراقبون بـ“الانتكاسة“ التي تعرض لها الحركة.

ويواجه رئيس حركة النهضة ضغوطا داخلية للتنحي من المشهد السياسي، بعد أن حمّلته العديد من قيادات الحركة المسؤولية في ما تعيشه من عزلة ورفض شعبي، بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم 25 يوليو الماضي.

وقال مصدر من حركة النهضة، فضّل عدم كشف هويته، لـ“إرم نيوز“في وقت سابق إنّ قيادات عديدة في حركة النهضة طلبت من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الانسحاب؛ لكونه يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحتى يتمكن حزبه من القيام بمراجعات داخلية“، حسب تعبيره.