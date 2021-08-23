ما حقيقة توقيف رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي في اليونان؟

أكد المستشار في الرئاسة التونسية وليد الحجام، مساء يوم الاثنين، توقيف رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الأفريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سابقا سليم الرياحي، فيما نفى الأخير نبأ توقيفه.

ونقل التلفزيون الرسمي التونسي عن المستشار الرئاسي وليد الحجام قوله إن ”عملية توقيف سليم الرياحي تمت في اليونان“، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد أسدى تعليماته بالتحرك لتسليم المعني بالأمر إلى السلطات في إطار التعاون بين البلدين.

وجاء الإعلان عن توقيف الرياحي بعد نفي الأخير عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ خبر إيقافه.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفى رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي خبر توقيفه، وأكد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع ”فيسبوك“ أنه ”لا أساس من الصحة لخبر إيقافه خارج تونس“.

وكتب الرياحي في تدوينته: ”أقرأ منذ ساعات خبرا حول إيقافي في بلد أجنبي وحيثيات أخرى مماثلة أجهل مصدرها أو من يقف وراءها.. الخبر عار من الصحة تماما، لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق نشر إشاعات بهذا القبح وسوء النية والحقد، خاصة أنّني بعيد عن الساحة السياسية والوطنية وتجاذباتها منذ فترة طويلة، شكرا لكل من سأل عني، أنا بخير والحمد لله.“

وكان الرياحي غادر تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسبق له أن اتهم أطرافا سياسية بمحاولة الانقلاب على الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.

وترأس الرياحي منذ 2011 حزب الاتحاد الوطني الحرّ، قبل أن ينضمّ إلى حزب ”نداء تونس“، وراجت شبهات عن مصدر ثروته الطائلة، غير أنه لم يصدر بشأنه أي إجراء قضائي.

ويأتي توقيف سليم الرياحي في سياق سلسلة إجراءات تتخذها السلطات التونسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، بحق سياسيين ونواب ومسؤولين سابقين يشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، مساء 25 يوليو/تموز الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية، تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.