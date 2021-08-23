الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الجزائر ملفات إقليمية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يزور تونس للمرة الثالثة في غضون أقل من شهر، ملف العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه الوزير الجزائري، ”حرص تونس على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

واستقبل سعيد في قصر قرطاج الرئاسي وزير الخارجية الجزائري الذي حمل رسالة مكتوبة موجهة من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون للرئيس التونسي، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“.

وبحسب البيان، فقد ”أكد سعيد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين تونس والجزائر، واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك“، وفق تعابير البيان.

وأعرب الرئيس التونسي مجددا عن ”الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين، وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة“، بحسب نص البيان.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب المزيد من التنسيق بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين“.

وقال لعمامرة في كلمة نقلتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية: ”تشرفت بمقابلة الرئيس قيس سعيد ونقلت إليه رسالة خطية من الرئيس تبون، الذي حمله فيها مشاعر التقدير والمحبة“.

وأضاف الوزير الجزائري: ”أشكر الرئيس سعيد على وقوف الشعب التونسي الشقيق مع الشعب الجزائري ونحن في محنة الحرائق وتونس أيضا قاومت الحرائق بعزيمة قوية والحمد لله على انتصار الشعبين على هذه الظاهرة“.

وختم لعمامرة بالقول: ”لقاءاتنا كلها لبنة نحو بناء علاقات أفضل والعمل من أجل إسماع صوت الجزائر وتونس مشتركا، وهو صوت شعبين يتطلعان إلى مستقبل أفضل لهما ولكافة شعوب المنطقة“، حسب كلام المسؤول الجزائري.

وتُعد زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة هذه إلى تونس الثالثة له في أقل من شهر، حيث سبق أن التقى لعمامرة الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ 27 من يوليو / تموز الماضي، ونقل إليه رسالة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، ثم زار تونس مرة ثانية في الأول من أغسطس / آب الحالي.