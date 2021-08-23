إسبانيا تسلم الجزائر شرطيا منشقا متهما بـ "الإرهاب"‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سلمت السلطات الإسبانية، الجزائر شرطيا ”منشقا“ متهما بـ“الانتماء إلى جماعة إرهابية“، صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية مع ثلاثة آخرين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية الإثنين.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، أصدرت في 20 آب/ أغسطس الحالي، قرار تسليم الدركي الجزائري الهارب محمد عبد الله البالغ 33 سنة، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات.

ويأتي ذلك، بسبب انتماء عبد الله، إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة ”إرهابية“ بحسب مذكرة طرد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه وصل إلى الجزائر، ليل السبت الأحد، ومثل صباح الإثنين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المؤقت.

وبحسب صحيفة الوطن الصادرة، الإثنين، فإن ”محمد عبد الله ونحو ثلاثين مهاجرا نُقلوا في باخرة، السبت، من ألميريا في إسبانيا نحو الجزائر“.

وذكر مصدر قضائي لوكالة ”فرنس برس“، أن ”محمد عبد الله موجود في الجزائر ومثل أمام القضاء المدني في انتظار مثوله أمام المحكمة العسكرية“، باعتبار جهاز الدرك الوطني تابعًا للجيش.

وفي 14 آب/ أغسطس الحالي، نشر الدبلوماسي السابق والمعارض لنظام الحكم الجزائري، العربي زيتوت، مكالمة هاتفية مباشرة مع محمد عبدالله، عقب ترحيله إلى مركز إيواء في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد عبدالله، خلال المكالمة الهاتفية، أن السلطات القضائية الإسبانية أعلمته بأنّه ”يمثّل خطرا على الأمن القومي الإسباني؛ ما يقتضي ترحيله على وجه السرعة نحو الجزائر“.

وأضاف أن السلطات القضائية في إسبانيا، حققت معه حول علاقته بالعربي زيتوت؛ ما دفعه للاعتراف بتلقيه ”تمويلات بسيطة“ من المعارض الجزائري، لقضاء شؤونه الحياتية في إسبانيا.

وأعرب عن أمله، في ”مساندة الجزائريين له في ما كشفه من ملفات فساد تهم القيادة الجزائرية“.

يشار إلى أن الجزائر قد وقعت اتفاقية في عام 2018 مع إسبانيا، تقضي بمكافحة الهجرة غير النظامية وتبادل المعلومات بخصوص الأمن القومي المشترك، وهي أحد الأطر القانونية التي ارتكزت عليها المحكمة الإسبانية، لترحيل محمد عبدالله.

وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 آذار/ مارس الماضي، مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ 4 ناشطين موجودين في الخارج، منهم محمد عبد الله، لاتهامهم خصوصا بالانتماء إلى ”جماعة إرهابيّة“.

وأوضحت النيابة، أن التهم هي ”جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة“.

والمتهمون الآخرون هم الدبلوماسي السابق، المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية، التي صنفتها الجزائر ”منظمة إرهابية“ في أيار/مايو.

وكذلك المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم ”أمير دي زد“، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحفي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضا في فرنسا.

وكلهم ينشرون مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الجزائري.