وزير خارجية الجزائر يزور تونس للمرة الثالثة في غضون أقل من شهر

أفادت تقارير تونسية وجزائرية أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيصل اليوم الإثنين إلى تونس في زيارة تعد الثالثة له في غضون أقل من شهر، فيما جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لتونس.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ”تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في توثيق أكثر للعلاقات الأخوية المميزة للتعاون وحسن الجوار والعمل على تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“، وفق تعابير البيان.

في غضون ذلك أعلنت الرئاسة الجزائرية عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون.

وأكد الرئيس الجزائري، خلال المكالمة الهاتفية ”تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة“، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة في البيان إن ”الرئيسين تناولا في الاتصال الهاتفي، سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات“.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت في 27 يوليو/تموز الماضي عن أن الرئيس التونسي تسلم رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، نقلها وزير الخارجية الجزائري، موضحة أن ”تبون أكد لنظيره التونسي التزامه بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين“.

وكانت هذه الزيارة هي الأولى للوزير الجزائري إلى تونس في أعقاب الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وعدت زيارة وزير الخارجية الجزائري تلك أول زيارة لمسؤول عربي إلى تونس في أعقاب قرارات سعيد.

كما قام وزير الخارجية الجزائري بزيارة ثانية إلى تونس في مطلع آب/أغسطس الجاري والتقى الرئيس التونسي إذ أبلغه رسالة شفوية من الرئيس الجزائري أعرب فيها عن دعم بلاده لتونس.

وتأتي زيارة اليوم، وهي الثالثة للوزير الجزائري إلى تونس، بعد نحو شهر من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنانية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي.

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه ”لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب“.