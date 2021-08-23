تونس.. تهديدات "النهضة" لقواعدها التنظيمية تصعد الأزمة داخل الحركة

تتصاعد الأزمة الداخلية بين قيادة حركة النهضة التونيسة، من جهة وبين قواعدها التنظيمية من جهة أخرى، إثر البيان الذي أصدرته الحركة الأحد، وأبدت من خلاله استعدادها لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق قواعدها التي يثبت تهجمها على رئيس الدولة أو التعرّض لأعراض الناس والنيل منهم.

ردا على ذلك، أوضح القيادي بالحركة وعضو كتلتها النيابية أسامة الصغيّر، في تدوينة على حسابه عبر ”فيسبوك“ أن ”بيان الحركة لا يمثله“، قائلا ”الأولى هو التدقيق في مَن دفع الخطاب السياسي للتحريض والتجييش ضد الخصوم السياسيين“.

وكشف قيادي في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن ”عددا لافتا من قواعد الحركة، رفعوا تقارير داخلية إلى قيادتهم، أبلغوهم فيها بغضب القواعد من تحميلهم المسؤولية وإصدار بيانات تهديد بحقهم“.

وقال القيادي لـ“إرم نيوز“ إن ”قيادات في الحركة محسوبة على ما يسمى التيار الإصلاحي تستعد لإثارة موضوع تشويه الخصوم في أول اجتماع مقبل لمجلس الشورى، ذلك أن العملية يقف وراءها قيادات معروفة بقربها من رئيس الحركة راشد الغنوشي، على غرار صهره رفيق عبد السلام“.

تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن ”حركة النهضة اعتادت التضحية بـأكباش فداء للخروج من الأزمات الخانقة التي تمر بها، واختارت هذه المرة التضحية بجزء من قواعدها المنفلتة“.

وأضاف العبيدي لـ“إرم نيوز“ أن ”قيادة النهضة تسعى للتخلص سريعا من الآلة التشويهية التي تسلطها على خصومها، دون محاسبة المشرفين عليها، وذلك في إطار الإيهام بتغيير الممارسة السياسية لها بعد الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأن ذلك سيسبب شرخا عميقا بين القيادة والقواعد“.

وأردف العبيدي أن ”أغلب قواعد الحركة اتجهوا لتشويه خصومهم بتعليمات مباشرة من القيادات، لذلك فإنهم يرون أن البيان الأخير للحركة ليس سوى استمرار في الهروب للأمام بعد مطالبة جزء منهم بوجوب تشكيل قيادة جديدة في الحزب“.

تسويق المراجعات

أما المحلل السياسي هشام الحاجي، فقد رأى أن ”حركة النهضة تسابق الزمن، في محاولة التسويق لقيامها بمراجعات، حتى تتمكن من تخطي الأزمة الحادة التي تعيشها منذ خسارتها لنفوذها البرلماني إثر الـ25 من يوليو/ تموز الماضي“.

وقال الحاجي لـ“إرم نيوز“ إن ”قيادة حركة النهضة أدركت أن الاستمرار في اعتبار ما جرى في تونس انقلابا، وفي النيل من رئيس الدولة لن يزيدها إلّا عزلة، لذلك اتجهت نحو سياسة جديدة تضاعف الأزمة بين القيادة والقواعد داخل الحزب“، منوها إلى أن ”الحركة لن تتمكن من احتواء الأزمة مع قواعدها إلا باتخاذ قرارات تأديبية بحق القيادات التي سلكت طريق التشويه والنيل من أعراض الأشخاص، لتكون بذلك الرسالة الأكثر مصداقية“.

بدوره، لفت الناشط السياسي كريم بورزمة إلى أن ”القيادة الحالية لحركة النهضة تسارع في خطوات تفكك الحركة ودخولها بأزمات عميقة، من خلال التصريحات والمواقف التي تؤجج الخلافات داخل الحركة، على غرار التصريح الشهير لقيادي مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، الذي طالب فيه بتعويضات وحرك ضد حركته الاحتجاجات“.

وقال بورزمة لـ“إرم نيوز“ إن ”أكبر دليل على عمق الأزمات وإمكانية تفكك الأحزاب السياسية اتهام القيادة لقواعدها بالانفلات، بدلا من تأطيرها، وإن ما يحدث داخل الحركة يؤشر على قرب تفككها“.