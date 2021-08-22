وفد سعودي لقيس سعيد: حريصون على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، حرص الرياض على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في ظل الأزمة التي تمر بها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لأحمد قطان، في قصر قرطاج، بحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة التونسية نشرته على صفحتها في فيسبوك، عن المسؤول السعودي، تأكيده على أن مملكته ”حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات“.

وبحسب البيان نقل أحمد قطان ”تحيات“ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للرئيس التونسي، وأعربا عن ”تمنياتهما له وللشعب التونسي بمزيد من الاستقرار والازدهار“.

من جانبه، وجه قيس سعيد، للملك سلمان وولي عهده ”الشكر على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب، وحرصهما الثابت على مزيد توطيد روابط الأخوة العريقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتعاون بين الشعبين الشقيقين“، حسب البيان.

وأكد ”حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة“.

وبين سعيد خلال لقائه بالمسؤول السعودي أن ”ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده“، مشددا على أن ”لا مجال للعودة إلى الوراء“.

وعقب اللقاء الثنائي بين الرئيس التونسي والمسؤول السعودي، عقد اجتماع موسع بين وزراء وكبار مسؤولين تونسيين وأعضاء الوفد السعودي خصص لبحث سبل التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وفقا لبيان الرئاسة التونسية.

وكان الملك سلمان قد أكد خلال اتصال هاتفي أجراه الجمعة الماضية، مع الرئيس التونسي، ”حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد أكد العاهل السعودي، أنه ”وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة بتلبية احتياج القطاع الصحي التونسي“.