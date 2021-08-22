المغرب.. وجوه رياضية وفنية تقتحم سباق الانتخابات التشريعية

استقطبت الأحزاب المغربية البارزة بعض الوجوه الفنية والرياضية المعروفة في البلاد لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورشّح حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، الممثلة المغربية فاطمة خير لقيادة اللائحة الجهوية للحزب بمدينة الدار البيضاء.

ورشّح نفس الحزب نفسه الذي يطمح لرئاسة الحكومة المقبلة، محمد هوار، رئيس فريق ”مولودية وجدة“ المغربي، وكيلا للائحة الحزب بمدينة وجدة شرق البلاد.

في السياق ذاته، منح ”التجمع الوطني للأحرار“ التزكية لرئيس فريق شباب المحمدية هشام آيت منا، لخوض غمار الانتخابات البرلمانية بمدينة المحمدية.

كما ترشح محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي ”الرجاء الرياضي“، باسم الحزب، في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة.

واستقطب هذا الحزب والذي يحمل رمز ”الحمامة“ في وقت سابق أسماء فنية بارزة، مثل سعد التسولي، وسعيد أيت باجا، وبن عيسى الجيراري، ‎وفريد الركراكي، وحسن هموش، وغيرهم، لكن وقع الاختيار في النهاية على الفنانة فاطمة خير للترشح في هذه الاستحقاقات.

وسلكت أحزاب أخرى الطريق نفسه؛ حيث رشح حزب ”الأصالة والمعاصرة“، سعيد الناصري، رئيس فريق ”الوداد الرياضي“ أحد أبرز الفرق الكروية المغربية بمدينة الدار البيضاء.

بينما رشح حزب ”الحركة الشعبية“ البطل الرياضي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى الخصم بدائرة ”الصخيرات-تمارة“.

بدوره، رشّح حزب ”الاستقلال“ والذي يُوصف بأقدم حزب بالمغرب، حكيم بن عبدالله، رئيس فريق ”نهضة بركان“، في دائرة مدينة بركان شرق البلاد.

وأثارت هذه الموجة الجديدة من الترشيحات تساؤلات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى فعاليتها لتجويد العمل السياسي بالمملكة.

ورأى المحلل السياسي المغربي عبدالفتاح الحيداوي، أن ”هذه الظاهرة لها دلالات عديدة، فبعض الوجوه السياسية فقدت مصداقيتها وباتت مستهلكة في بعض الدوائر الانتخابية، ولهذا السبب اختارت بعض الأحزاب اقتناص أسماء تنتمي إلى الحقل الفني والرياضي“.

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”هذه الخطوة فيها نوع من الذكاء السياسي، بحيث تراهن الأحزاب على الوجوه المذكورة وغيرها من الأسماء التي ستلتحق بالركب في قادم الأيام لأن لها مكانة عند المغاربة وتحظى بالاحترام“.

واعتبر المحلل السياسي أن هذه الأسماء بإمكانها كسب أصوات الناخبين وضمان مقعد في البرلمان بسهولة أكبر.